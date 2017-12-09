В Ереване с 9-13 ожидается погода без осадков. С 9 по 12-е декабря днем ожидается 3-5 градусов выше нуля, ночью 9-го декабря столбик термометра покажет 4-6 градусов мороза, а с 10-12 декабря в ночное время температура воздуха в столице снизится до 6-9 градусов. 13-го декабря днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

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