Суббота, 9 Декабря 2017 18:08

АрмИнфо. Посольство Казахстана в Армении приняло участие в мероприятии, приуроченном к 50-летию Дома-музея великого армянского художника Мартироса Сарьяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Посольства РК в Армении, в знак любви и уважения к творчеству выдающегося мастера сотрудники Посольства от имени Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева передали копии хранящихся в его фонде работ Мартироса Сарьяна.

Примечательно, что почти полвека назад, в рамках декады казахстанского искусства и культуры в Армении, в этом же Доме-музее делегация, в составе которой были представители казахстанской творческой интеллигенции, провели теплую встречу с Мартиросом Сарьяном, в ходе которой ознакомились с его творчеством и представили свои работы жителям Еревана.

У многих казахстанцев представление об Армении сформировалось под влиянием произведений и творчества М.Сарьяна. Ему удалось создать в своих полотнах незабываемый образ страны, ставший каноничным на многие годы вперед.

Каждое из полотен Мартироса Сарьяна - это неповторимый мир абсолютной гармонии красок, чувств и мыслей - свежих и реальных. Искусство Мартироса Сарьяна - это торжество цвета и света.

Дом-музей Мартироса Сарьяна (1880-1972) был построен в Ереване по особому решению правительства Армянской ССР и открыт 26 ноября 1967 года, при жизни Мастера. Автором планировки дома Сарьяна был выдающийся архитектор города Еревана Александр Таманян. Музейная часть была выстроена по проекту Марка Григоряна. Основой художественного фонда послужили 50 произведений, подаренных Сарьяном. Впоследствии фонды были пополнены за счет даров и приобретений.