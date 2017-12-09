Суббота, 9 Декабря 2017 00:41

АрмИнфо.В начале декабря в Армении прошла рабочая встреча сопредседателя международного общественный Форуму (МОФ) Армения-Израиль / Израиль-Армения генерал-лейтенанта, профессора Гайка Котанджяна с его коллегой, сопредседателем МОФ с израильской стороны, депутатом Кнессета XV созыва, доктором Александром Цинкером и его заместителем, первым послом государства Израиль в Грузии и Армении, профессором Еврейского университета в Иерусалиме Барухом Бен-Нерия.

Подводя итоги уходящего 2017 года, участники встречи отметили заметную активизацию армяно-израильских контактов на всех уровнях, подчеркнув, что этому способствовала активная работа руководителей межпарламентских групп дружбы, вице-спикера Кнессета Тали Плосков и председателя комиссии НС Армении по внешним связям Артака Закаряна, а после парламентских выборов, председателя бюджетной комиссии НС Гагика Минасяна.

В 2017 году:

- прошли обоюдные визиты межпарламентских групп дружбы Армения-Израиль/Израиль-Армения в Ереван и Иерусалим;

- состоялись 2-ое и 3-е заседания международного общественного форума между странами;

- были организованы перекрестные поездки групп журналистов в Армению и Израиль;

- открылись прямые авиарейсы между Арменией и Израилем;

- мэры городов Петах-Тиква (Израиль) и Гюмри (Армения) обменялись письмами-заявлениями о начале процесса заключения соглашения о городах-побратимах;

-состоялся визит в Армению министра регионального сотрудничества Цахи Анегби, во время которого стороны приняли программу «О сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Государства Израиль в сферах культуры, образования и науки, спорта и молодежи на 2017-2020 годы»;

- впервые состоялся официальный визит министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Израиль по приглашению коллеги и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу.

Анализируя, области возможного научного и торго-экономического сотрудничества и заинтересованность сторон в этих областях, участники встречи считаю целесообразным на следующий 2018 год сосредоточить свое внимание на следующих направлениях:

- агробизнес и инновации в области сельского хозяйства;

В сельском хозяйстве Армении на сегодня заняты более 40 процентов всей рабочей силы страны, которые производят продукцию, примерно равную той, которая производится в Израиле двумя процентами работников. Вполне понятно, что внедрение передовых израильских технологий в сельское хозяйство Армении может с одной стороны повысить качество и конкурентоспособность продукции, а с другой - потребует организацию профессиональной переориентации высвобождаемой рабочей силы.

Именно на это были ориентированы изыскания МОФ в прошедшем году. Уже выявлены первые организации в двух странах, заинтересованные в налаживание связей. Более того, известный Галилейский международный институт управления предложил свое сотрудничество, о чем было сообщено во время работы 3-го заседания МОФ.

- информационные технологии, хай-тек и продвижение стартапов;

В этих областях Израиль занимает одно из первых мест в мире, но и армянские программисты и работники хай-тека известны своими проектами в указанных направлениях. Во время обоюдных визитов в Армению и Израиль, депутаты парламентов и члены МОФ уже ознакомились с рядом успешно работающих фирм. Следующим шагом должен стать поиск реализации совместных проектов в этих областях.

- освещение в СМИ событий, происходящих в Армении и Израиле;

Участники встречи, отмечая положительный опыт начавшегося сотрудничества представителей СМИ и радио Армении и Израиля, которое уже выразилось в проведении совместных передач в наших странах, считают весьма важным, более полное освещение событий происходящих в странах. Это будет способствовать не только получению объективной информации гражданами Армении и Израиля о политике, истории и культуре стран и народов, но и положительно повлияет на развитие двустороннего туризма, объемы которого в 2017 году существенно возросли.

Принято решение о совместном создание и последующей актуализации сайта МОФ.

Д-р Александр Цинкер