Пятница, 8 Декабря 2017 18:24

АрмИнфо.Банк Анелик в предусмотренные сроки полностью разместил 5-й юбилейный долларовый транш именных купонных облигаций в объеме $5 млн. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, с учетом этого выпуска уже эмитировано 4 транша долларовых облигаций в объеме $20 млн и один драмовый в объеме 1 млрд драмов.

Соглано источнику, облигации 5-го транша в ходе размещения (начиная с 12 октября) приобрели как физические лица, так и юридические из Еревана и областей. В рамках этого выпуска номинальная стоимость долларовых облигаций составляла $100, доходность по купону - 5,75%, срок обращения - 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие. Это выпуск в ближайшее время пройдет листинг на бирже NasdaqOMX Armenia. Андеррайтером при выпуске юбилейного долларового транша и маркетмейкером при их обращении на вторичном рынке выступает инвестиционная компания (ИК) <Арменброк>.

"Результаты размещения свидетельствуют о высоком интересе к облигациям Банка Анелик. Учитывая привлекательность этого инструмента со стороны клиентов, банк намерен продолжить политику выпуска облигаций", - заявил Финансовый Директор, в.и.о. председателя Правления Банка Анелик Рубен Меликян.

С подробностями можно ознакомится на сайте банка - www.anelik.am, или позвонив на номер (010) 59-33-33.

Отметим, что на бирже NasdaqOMX Armenia котируется четыре транша купонных облигаций Банка Анелик - три долларовых по $5 млн и драмовый в объеме 1 млрд драмов. Первый транш облигаций (долларовый) впервые в своей истории Банк Анелик выпустил в декабре 2016 года, с прохождением листинга на бирже 20 января 2017г. Второй выпуск - долларовый, выпущенный 20 февраля 2017г, стал котироваться на бирже с 13 июня с.г. Третий выпуск - драмовый, выпущенный 15 марта с.г. с завершением первичного размещения 12 апреля, стал котироваться на бирже с 27 апреля 2017г. Четвертый выпуск - долларовый, выпущенный 29 июня с.г. с завершением первичного размещения 11 сентября, стал котироваться на бирже с 23 сентября 2017г. Доходность по эмитируемым банком долларовым облигациям с момента первого выпуска по пятый снизилась с 6,5% до 5,75%, а по драмовому - составила 12,25%. Срок обращения облигаций Банка Анелик всех эмитируемых выпусков установлен в 2 года. На бирже все транши облигаций Банка Анелик котируются в основном списке Abond.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).