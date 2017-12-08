Пятница, 8 Декабря 2017 18:03

АрмИнфо. Министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России на 24-й встрече Совета Министров иностранных дел ОБСЕ выступили с совместным заявлением по вопросам взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов в регионе ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Мы, министры иностранных дел Республики Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России, признавая ключевое значение экономического и экологического измерения в контексте принятой в ОБСЕ концепции общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности и общего пространства безопасности, свободного от разделительных линий; подтверждая, что экономическое сотрудничество в регионе ОБСЕ, включая взаимосвязанность, должно основываться на солидарности, транспарентности, равноправном партнерстве без дискриминации, на взаимной подотчетности и полном уважении интересов всех государств-участников ОБСЕ; сознавая растущую роль международной торговли как одного из наиболее важных факторов экономического роста и социального прогресса; подчеркивая важность отказа государств-участников ОБСЕ от логики разделительных линий и закрытых границ, применения односторонних экономических санкций, экономической блокады, визовых и иных ограничительных мер, изоляции от региональных экономических проектов; будучи убеждены в том, что совместные усилия, направленные на развитие сотрудничества в области торговли, транспорта, энергетики, инвестиций, окружающей среды, а также в других областях экономической деятельности, способствуют повышению доверия, укреплению мира и безопасности в Европе и во всем мире; сознавая, что глобальные экономические вызовы и растущая экономическая взаимозависимость в мире побуждают к более действенным общим усилиям для решения основных мировых хозяйственных проблем; признавая, что региональные и субрегиональные интеграционные процессы и соглашения об интеграции могут придать мощный импульс развитию торговли и экономики в регионе ОБСЕ, а также в государствах-участниках ОБСЕ; подтверждая, что сотрудничество между государствами-участниками, а также международными и региональными организациями, к которым они принадлежат, является одним из важнейших путей укрепления безопасности и стабильности и недопущения возможных конфликтов в регионе ОБСЕ, призываем государства-участники ОБСЕ удвоить усилия для достижения стратегической цели Астанинского саммита ОБСЕ - формирования свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности", - говорится в совместном заявлении.

Вместе с тем, в совместном заявлении министров выражается убежденность, что назрела острая необходимость "наведения мостов" и продвижения по пути сопряжения интеграционных процессов в регионе ОБСЕ, в первую очередь с целью расширения экономического сотрудничества и повышения уровня доверия между государствами­участниками ОБСЕ, а также создания предпосылок для формирования общего экономического пространства от Ванкувера до Владивостока.

При этом главы внешнеполитических ведомств предлагают государствам-участникам предпринимать дополнительные меры для упрощения условий взаимной торговли и развития мультимодальных международных транспортных коридоров, в том числе создания необходимой трансграничной транспортной инфраструктуры и гармонизации таможенных процедур, на основе равноправного партнерства и без ущерба для интересов друг друга; продолжить помогать друг другу в наращивании интеграции экономик наших стран в мировую экономическую и финансовую систему - в первую очередь путем скорейшего вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). "Призываем государства-участники использовать ОБСЕ как платформу для диалога и совместных усилий международных и региональных организаций, которые действуют в ее зоне ответственности, направленных на облегчение экономической взаимосвязанности, снятие барьеров в различных областях экономического сотрудничества, обеспечение устойчивого экономического роста, развитие цифровой экономики, а также на более активное взаимодействие интеграционных процессов в регионе ОБСЕ; подчеркиваем, что сопряжение интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ стало бы весомым вкладом в построение подлинного сообщества безопасности без разделительных линий, основанного на сотрудничестве, взаимном доверии и учете интересов каждого государства-участника; призываем предстоящее итальянское председательство, а также государства-участники ОБСЕ активизировать в 2018 году диалог по данным вопросам, в том числе через организацию специальных мероприятий политического и экспертного уровня", - подчеркивается в совместном заявлении министров.