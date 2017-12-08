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АрмИнфо.На полях СМИД ОБСЕ в Вене состоялась встреча глав МИД Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, коснулись хода выполнения
договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Министры обменялись мнениями касательно разных направлений деятельности ОБСЕ, коснулись процесса по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта.
|Глава МИД Австрии удовлетворен встречей глав МИД Армении и Азербайджана
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|Главы МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России выступили с совместным заявлением на СМИД ОБСЕ
|Лавров и Налбандян в Вене обсудили карабахское урегулирование
|Лавров констатировал отсутствие серьезного прогресса в карабахском конфликте
|НОКА и Минспорта Армении готовы поддержать российских спортсменов, желающих учувствовать в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
|Степанакерт: Азербайджанские власти в первую очередь должны изменить статус-кво в своих умах
|ACBA-Credit Agricole Bank провел в Цахкадзоре семинар для представителей гостиничного бизнеса
|Варужан Октанян: С 2013 по 2016 годы в Армении не наблюдалось снижения уровня коррупции
|ААЦ: Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля может привести к разгоранию израильско-палестинского конфликта
|Армения и Азербайджан в Лиге наций УЕФА будут разведены
|В Первопрестольном Эчмиадзине не уверены, что новый закон о предотвращении семейного насилия поможет сократить количество семейных инцидентов
|Глава МИД Армении провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ в Вене
|Развлекавший посетителей ресторанного комплекса Гюмри медведь переведен в Ереванский зоопарк
|Beeline и World Vision Armenia подвели итоги программы <Безопасность детей он-лайн>
|В Лиге наций Армения оказалась в слабейшем дивизионе D с Латвией, Фарерами и Люксембургом
|В Армении пострадавшие получат возможность требовать от судов рассмотрения своих дел в ускоренном порядке
|В Армении будут ограничены полномочия принудительных исполнителей судебных актов
|Общественные организации Армении получат возможность быть реорганизованными
|Парламент Армении в первом чтении принял пакет законов, направленных на предотвращение семейного насилия
|Продолжаются мероприятия, проводимые в рамках фестиваля <Дни Арцаха во Франции>
|В Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
|По итогам заседания Совета министров ОБСЕ в Вене главы делегаций стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление
|Шаварш Кочарян: активизация встреч глав МИД Армении и Азербайджана совпадает со спадом напряженности на линии соприкосновения
|ЗАО “Aрдшинбанк” – лучший банк армении на рынке валютных операций по итогам 2017 года
|Лавров: Россия будет и далее способствовать поиску сторонами карабахского конфликта взаимоприемлемых развязок
|Налбандян назвал девять причин отсутствия прогресса в карабахском урегулировании
|Католикос Великого Дома Киликийского Арам I осудил заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
|Предварительная запись в ACBA Ticket позволяет обслуживаться в банке без очереди
|Банк ВТБ (Армения) запускает акцию “Зимние сбережения”
|Налбандян: Последствия закрытия Ереванского офиса ОБСЕ связаны с сущностью самой Организации
|Фронт "Во имя Армянского государства" призывает запретить вещание на территории РА российских телеканалов
|Налбандян: Членство государства в одном интеграционном проекте, не исключает сотрудничества с иными структурами
|Карен Карапетян призвал гюмрийцев к оптимизму: Cуществующие сегодня в Гюмри проблемы преодолимы
|Прогноз: После Соглашения с ЕС в Армении как воровали, так и будут продолжать воровать
|Правительство Армении предлагает 19 декабря созвать внеочередное заседание парламента
|Лидеры христианских церквей Иерусалима призвали Трампа пересмотреть решение о провозглашении Иерусалима столицей Израиля
|Прогноз: Реальных причин в пользу отказа Сержа Саргсяна от своих "достижений" не видно
|Ереван: Вопрос статуса Иерусалима можно решить путем переговоров для нахождения решения, приемлемого для всех сторон
|В Армении вспоминают жертв землетрясения в Спитаке
|В Армении есть труднопроходимые дороги: местами наблюдается гололедица
|GeoProMining сообщает о новом этапе развития Сотского месторождения в Армении
|Налбандян и Мамедъяров договорились встретиться в начале 2018 года
|В Вене стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Шармазанов послу Литвы: Арцах отделился от СССР и провозгласил свою независимость на тех же правовых основах, что Армения и Литва
|АРАРАТБАНК стал лауреатом премии "Финансово-банковская элита Евразии" в номинации "Эталон надежности"
|Давид Арутюнян: Основ для роспуска Совета старейшин Ванадзора нет
|В Вене стартовала встреча Налбандяна с сопредседателями МГ ОБСЕ
|Никол Пашинян: Закон о семейном насилии нужен Армении, поскольку под личной "национальных семейных традиций" зачастую подразумеваются и практикуются различные извращения
|Арпине Ованнисян: Решение Комитета министров Совета Европы о начале судебного разбирательства в отношении Азербайджана может привести к исключению АР из СЕ
|В преддверии новогодних праздников Банк Анелик запустил акцию скидок по VISA и МasterCard
|Арпине Ованисян: Целью законодательных изменений в Армении является предотвращении случаев прерывания беременности по гендерному признаку
|Благодаря Моуриньо Генрих Мхитарян может перебраться в Италию
|Fitch Ratings присвоил облигациям Банка ACBA-Credit Agricole долгосрочный рейтинг "B+"
|Парламент Армении приступил к обсуждениям пакета законов, направленных на предотвращение семейного насилия
|Прогноз: Ожидать от венской встречи глав МИД фундаментальных изменений в переговорах по Карабаху не приходится
|ЮНЕСКО включил армянский танец "Кочари" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
|Прогноз: Венская встреча глав МИД Армении и Азербайджана увенчается переговорами ради переговоров
|Министр юстиции и представитель организации
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