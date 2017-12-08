Пятница, 8 Декабря 2017 17:24

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров констатировал отсутствие серьезного прогресса в нагорно-карабахском конфликте, несмотря на наличие прямого диалога.

"Состоявшиеся в этом году между президентами и министрами Азербайджана и Армении диалоги - позитивный фактор. Мы вместе с американским и французским сопредседателями продолжим работать в направлении этого коллективного подхода. На этой сессии мы подтвердили это вновь. В нашем заявлении отражение нашли основные принципы урегулирования. Стороны приняли их, но пока ничего не сделали. Это непростой вопрос, но мы будем работать в этом направлении. Но, несмотря на прямой диалог в нагорно-карабахском конфликте, к сожалению, это не приводит к серьезному прогрессу", - сказал Лавров на пресс-конференции в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. При этом российский министр отметил, что Личный представитель председателя ОБСЕ старается согласовать практические параметры для увеличения числа наблюдателей ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту. "Вопрос увеличения числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения был обсужден в мае 2016 года в Вене на совместном заседании президентов Армении и Азербайджана с министрами иностранных дел стран- сопредседателей и в июне на встрече президентов обеих стран с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. После этого соглашение было передано ОБСЕ", - заключил российский министр.