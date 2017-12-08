Пятница, 8 Декабря 2017 17:21

АрмИнфо.Национальный Олимпийский комитет Армении (НОКА) и Министерство спорта и по делам молодежи РА выступили с совместным заявлением в связи с отстранением России от участия в Зимних Олимпийский играх в Корейском Пхёнчхане.

В заявлении отмечается, что НОКА и Министерство спорта и по делам молодежи РА обоюдно считают, что выполнение решений Международного Олимпийского Комитета по допингу обязательно для всех стран членов организации, и заявляют, что обеспечение честной конкуренции возможно лишь в случае исключения использования запрещенных веществ. "Национальный Олимпийский комитет Армении и Министерство спорта и по делам молодежи РА осуждают любое использование допинга, вместе с тем, считают, что из-за недобросовестных спортсменов не должны страдать те, кто не использовал запрещенных препаратов, и чье участие не запрещено в предстоящих Зимних Олимпийских играх. Мы полагаем, что будет справедливо позволить спортсменам, не использовавшим запрещенных препаратов участвовать в играх под флагом собственной страны и в случае победы этих спортсменов, позволить им услышать гимн своей страны", - говорится в совместном заявлении двух ведомств.

При этом, НОКА и Минспорта Армении выразили поддержку Олимпийскому Комитету России. "Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что по решению МОК временно прекращает свою деятельность Олимпийский комитет России и последний не сможет обеспечить участие российских спортсменов допущенных к играм, выражаем свою готовность оказать содействие этим спортсменам по всем организационным вопросам", - говорится в совместном заявлении НОКА и Минспорта.

Напомним, что Международный олимпийский комитет запретил российской олимпийской команде выступать на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане - в связи с выявленными нарушениями в системе противодействия допингу. МОК также дисквалифицировать российский национальный Олимпийский комитет. При этом МОК допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.