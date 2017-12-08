Пятница, 8 Декабря 2017 16:10

АрмИнфо. Нагорный Карабах не против любого рода переговоров, в том числе и субстантивных. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, комментируя заявление глав МИД Азербайджана на СМИД ОБСЕ в Вене.

По его словам, любые переговоры как таковые предполагают субстантивные обсуждения. "Сегодня субстантивные переговоры предполагают одно направление, а именно обсуждение хода выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге. Но, что мы видим на деле? Баку торпедирует этот процесс, ведет неадекватную политику. О чем можно говорить, когда президент этой страны заявляет, что не допустит создания "на территории Азербайджана" второго армянского государства, или же когда в Баку звучат призывы сбить вертолет президента Армении, летящего в Нагорный Карабах. Такой идеологией руководствуются террористы, фашисты, националисты", - отметил Бабаян. При этом он добавил, что это еще большой вопрос, кто и на чьих территориях проживает.

В то же время пресс-секретарь главы НКР напомнил, что Карабахское государство существует, по крайней мере, три десятилетия, а подобные заявления свидетельствуют о том, что Баку сегодня не готов вести даже субстантивных переговоров. "Субстантивность не означает говорить глупости. А Г-н Мамедъяров, полагаю, говорит то, что ему говорят сказать, и лишь для того, чтобы что-то сказать",- отметил он.

Коснувшись обвинений Баку в адрес Еревана о преднамеренном затягивании статус-кво, Бабаян выразил убеждение, что каждая из сторон желает его изменения. "У сторон схожие позиции касательно того, что нужно поддерживать статус-кво, до тех пор, пока не будет найдено решение вопроса. Наше видение вопроса касательно изменения статус-кво нормальное и созвучно с международной позицией. Для Баку же - это означает возвращение в прошлое, что уже само по себе не возможно. Азербайджанские власти в первую очередь должны изменить статус-кво в своих умах, необходимо поменять мировосприятие, что в обозримом будущем, на мой взгляд, не возможно", - считает Бабаян.

Говоря о прошедшей встрече Налбандян-Мамендъяров в Вене, представитель главы НКР отметил, что любые встречи подобного рода важны с точки зрения поддержания переговорного процесса, а также мира и стабильности в регионе.

Отметим, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на 24-ой встрече СМИД ОБСЕ в очередной раз обвинил Армению в преднамеренном затягивании статус-кво, и в попытках выдвижения предварительных условий для возобновления субстантивных переговоров, и в попытках подрыва переговорных процессов. Министр добавил, что предстоящие месяцы покажут, является ли Армения серьезным партнером в достижении мира, примет ли она конструктивное участие в субстантивных переговорах для достижения подвижек в урегулировании конфликта и его разрешения, или же продемонстрирует, что "мы скатываемся к дополнительной нестабильности и конфликту: и Азербайджан сохраняет за собой права, закрепленные на основании главы 7 Устава ООН".