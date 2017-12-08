Пятница, 8 Декабря 2017 15:51

АрмИнфо.ACBA-Credit Agricole Bank провел в Цахкадзоре двухдневный семинар для представителей гостиничного бизнеса. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, на семинаре затрагивались такие темы, как "Маркетинг гостиничных услуг", "Забота о гостях", "Сохранение и мотивация кадров", "Оказание гостиничных услуг".

Согласно источнику, в этом бизнес-семинаре приняли участие порядка 30 представителей из 17 предприятий сферы МСБ. Лекции вели руководители высшего и среднего звена банка.

"Мы постоянно расширяем тематику и географию наших бизнес-семинаров, разрабатываем и внедряем новые модули, которых насчитывается уже 13. Намерены и в дальнейшем включать новые темы. Результат очевиден, поскольку от участников постоянно поступают положительные отзывы", - заметил руководитель Департамента маркетинга и развития Банка ACBA-Credit Agricole Арсен Мелконян.

ACBA-Credit Agricole Bank в общей сложности уже провел 60 бизнес-семинаров, в которых приняли участие свыше 700 представителей из 420 предприятий МСБ.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, в кредитном портфеле Банка ACBA-Credit Agricole на долю МСБ приходится около 20% или $83.2 млн (39.8 млрд драмов) с годовым ростом на 21,3%, а только за 9 месяцев с.г. - на 13,9%. В суммарных же вложениям банков в эту сферу доля Банка ACBA­Credit Agricole превышает 6%. ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. На 1 октября 2017г мажоритарными акционерами банка выступают крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.С. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A)

- 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%. По охвату филиальной сети банк входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов закреплена 2-я позиция. По основным балансовым показателям ACBA-Credit Agricole Bank удерживает позиции в TOP-5.