Пятница, 8 Декабря 2017 15:19

АрмИнфо. "Результаты наших исследований в сфере борьбы правительства с коррупцией в 2016 году не слишком обнадеживающие. Особых изменений, снижения уровня коррупции в нашей стране за период с 2013 по 2016 годы не было", - заявил 8 декабря на конференции "Коррупция и проблемы безопасности" руководитель антикоррупционного центра "Трансперенси интернейшнл" Варужан Октанян.

Он отметил, что снижение роста коррупции в Армении наблюдалось с 2008 по 2011 годы, а затем особых изменений в данной сфере больше не происходило. Эксперт также отметил, что в международном списке Армения занимает 33. позицию по уровню коррупции, что, в целом, неплохо. "Перед Арменией из бывших стран СССР расположились страны Прибалтики, а также Грузия и Беларусь, однако плохо то, что у нас нет прогресса. А по показателям Всемирного Банка, у 70 стран показатели лучше, чем у Армении", - подчеркнул Октанян.

"Кроме того, наша страна попала в "серый список" министров финансов стран Европейского союза. Безусловно, очень хорошо, что мы не попали в "черный список", так как министры финансов ЕС решили, что при сотрудничестве Армения решит все коррупционные вопросы. Однако тот факт, что мы попали в "серый список" отнюдь не является положительным фактом", - подчеркнул эксперт.

Октанян отметил, что главными проблемами Армении являются отсутствие независимой судебно-правовой системы, комиссии по мониторингу

коррупционных рисков и отраслевых антикоррупционных программ. Эксперт считает важным вовлечение общественности в антикоррупционную борьбу, так как на данный момент в данной сфере армянское общество крайне

пассивно. "Согласно нашему недавнему опросу, 67% респондентов заявили, что даже если им станет известно о коррупционных сделках, то

они не заявят в соответствующие инстанции. Это очень высокий уровень незаинтересованных граждан. Оффшорный скандал, связанный с Миграном Погосяном, в итоге привел к тому, что он стал депутатом, поэтому в нашем обществе нет доверия к правоохранительным органам, нет желания бороться с коррупцией. Нам нужно коренным образом изменить сложившуюся ситуацию", - заключил Октанян.

В свою очередь заместитель министра юстиции Армении Сурен Крмоян заявил, что на самом деле все не так плохо. Он отметил, что совсем недавно президент Армении Серж Саргсян в Специальной следственной службе заявил, что борьба с коррупцией является для Армении вопросом национальной безопасности. "За последние 2 года мы активно занимаемся антикоррупционной борьбой, создавались новые институты по борьбе с коррупцией, приняли ряд законов, согласно которым незаконное обогащение стало уголовно наказуемым деянием. Также мы заканчиваем разработку проекта создания комиссии по мониторингу, занимаемся созданием отраслевых программ по борьбе с коррупцией", - подчеркнул Крмоян, отметив, что конечной целью правительства Армении является окончательное искоренение коррупции в стране.

В беседе с журналистами Сурен Крмоян также заявил, что примеры борьбы с коррупцией в Грузии и Сингапуре не подходят для Армении. "В Сингапуре ведется жесткая борьба с коррупцией, но при этом в этой стране нарушаются права человека. Мы хотим перенять из международного опыта все самое лучшее и применить этот опыт у нас в стране. Мы сделали уголовно наказуемым незаконное обогащение, создали новый орган по борьбе с коррупцией, а также создали институт информаторов и я уверен, что в будущем году наши действия принесут свои плоды", - подчеркнул замминистра. Также Крмоян заметил, что мы не можем применять опыт таких стран, как Саудовская Аравия, когда всех людей подозреваемых в коррупции сразу же задерживают, так как это является нарушением прав человека, а мы являемся демократической страной. "Все люди, которые будут незаконно обогащаться, и переступят закон, будут наказаны, вне зависимости от занимаемой ими должности. Никто не уйдет от заслуженного наказания", - заключил Сурен Крмоян.