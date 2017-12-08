Пятница, 8 Декабря 2017 14:42

АрмИнфо.Заявление президента США Дональда Трампа о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля вызвало серьезную обеспокоенность, как на международной арене, так и в религиозном сообществе. Об этом 8 декабря в беседе с журналистами в Ереване заявил руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, иерей Тер-Ваграм Меликян.

"В этой связи Первопрестольный Эчмиадзин уже выразил свою обеспокоенность, также поступили и духовные лидеры наших сестринских церквей в Иерусалиме, в том числе, патриарх ААЦ в Иерусалиме, который обратился с отдельным письмом к президенту Трампу с призывом отозвать принятое решение. Наша основная обеспокоенность касается возможности дестабилизации того хрупкого мира, который существует, поскольку данное решение чревато новыми столкновениями и разгоранием израильско-палестинского конфликта. Мы полагаем, что это решение может придать новый толчки этому нерешенному конфликту, и видим в этом опасность. Кроме того, Иерусалим достаточно сложный город, и было много споров относительно его принадлежности, вплоть до того, что ООН в свое время принял соответствующее решение о его статусе", - сказал Тер- Ваграм.

По его словам, ААЦ, кроме проблемы конфликта, видит там также множество вопросов связанных с правами, так как христианские церкви и

другие религиозные группы имеют разные права, в том числе, связанные с поместьями. Поэтому, по словам представителя ААЦ, изменения статуса могут внести хаос в этот вопрос. "И пока решения не приняты между

сторонами, подробные шаги несут в себе серьезную угрозу и чреваты непредсказуемыми последствиями. Они могут быть горьки не только для палестинцев и израильтян, но и живущих там и постоянно борющихся за свои права Церквей", - сказал Тер-Ваграм. В этом контексте он добавил, что вопросы о принадлежности поместий уже урегулированы, однако изменение статуса Иерусалима может привести к новым реалиям.

Священник также не стал давать оценку политики Израиля относительно поместий. "У нас множество примеров, когда различные израильские

учреждения, речь не идет о государственных, пытались предпринимать определенные шаги. И пока будут эти поместья, которых немало, и они

достаточно масштабные, подобные вопросы будут возникать. Но, наша цель сегодня, любой ценой сохранять и защищать наше имущество, за которое мы боролись на протяжении веков", - заключил Тер-Ваграм.

Накануне, президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Данный шаг был негативно воспринят в международном сообществе. Более того, Совет Безопасности ООН в ближайшие дни обсудит ближневосточное урегулирование. Решение осудили представители христианских церквей Иерусалима, в том числе и Армянская церковь. В свою очередь министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что вопрос статуса Иерусалима является одним из наиболее важных вопросов международной повестки, и его можно решить путем переговоров в приемлемом для сторон израильско-палестинского конфликта контексте. "Это может проложить путь к установлению прочного мира и безопасности. В Иерусалиме имеется многовековое армянское присутствие, богатое армянское историко-культурное наследие. Армянская Апостольская Церковь является одним из главных хранителей христианских святых мест. Естественно, мы внимательно следим за всеми развитиями вокруг Иерусалима", - заявил Налбандян.