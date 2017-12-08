Пятница, 8 Декабря 2017 14:38

АрмИнфо.Проблема семейного насилия в Армении существует, и никто не может отрицать этот факт. Об этом 8 декабря на пресс- конференции в Ереване заявил директор по социальным вопросам Первопрестольного Эчмиадзина Тер-Маркос Мангасарян, комментируя обсуждаемый в парламенте законопроект о семейном насилии.

"Я не против принятия этого закона. Вопрос в том, поможет ли принятие данного документа предупредить новые насилия и сократить их число. Я в этом не уверен. Полагаю, что сегодня, в первую очередь, нужно сократить пропаганду семейного насилия, что достаточно сложно, так как СМИ активно и серьезно тиражируют этот вопрос", - заявил Мангасарян.

В то же время, говоря о создании специальных убежищ, для лиц, страдающих от семейного насилия, он выразил убеждение, что часть из них должна функционировать при Церкви.

Отметим, что парламент Армении на заседании 8 декабря в первом чтении принял пакет законов, направленных на предотвращение семейного насилия. Представляя проект закона "О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергшихся семейному насилию и восстановлении согласия в семье", заместитель министра юстиции РА Виген Кочарян отметил, что закон преследует три цели: предотвратить насилие, защитить лиц, подвергшихся насилию и восстановить согласие в семье. В целом, как пояснил замминистра, пакет предусматривает применение трех основных механизмов защиты лиц, пострадавших от семейного насилия - предупреждение, неотложное вмешательство и решение о защите. Решение о применении второго механизма принимается соответствующим специалистом Полиции, а решение о защите - судом. "В случае "неотложного вмешательства" не требуется воля пострадавшего, поскольку очень часто лица, подвергшиеся насилию, могут стать жертвой повторного насилия, если об этом заявят, что ограничивает волю данного лица. Будет достаточно принятие решения соответствующим сотрудником Полиции", - пояснил Кочарян, добавив, что только в случае принятия решения о защите будут запрошено волеизъявление пострадавшего. В Полиции РА будет создано соответствующее подразделение, сотрудники которого будут проходить обучение и переподготовку. Даже форма сотрудников данного подразделения будет отличаться от традиционной формы полицейских.

По словам заместителя главы министра юстиции, в отношении лица, допустившего насилие, предполагается применить ограничительные меры - сохранять дистанцию от лица, подвергшегося насилию, не вступать с ним в контакт, не хранить и не носить оружие, пройти курс лечения, например, от алкогольной зависимости. В рамках мер защиты предлагаются ограничения. В зависимости от тяжести нарушения двух последних механизмов зашиты, предусмотрены меры административной или уголовной ответственности. В целях решения поставленной задачи предусмотрено создание телефона "горячей линии". По словам Вигена Кочаряна, законопроект регламентирует работу двух иных институтов: центров соцзащиты, которые будут трансформированы, второе - убежища, где лицо, подвергшееся насилию, будет проходить реабилитацию, и сможет найти приют сроком до 12 месяцев. Заместитель министра в очередной раз подчеркнул, что в законе нет новых оснований для лишения родительских прав. "Здесь нет положений, которые разрушают основы семьи", - подчеркнул он, добавив, что документ много раз обсуждался на различных площадках. В результате, от первоначального варианта до нынешнего он претерпел значительные изменения, были уточнены моменты, вызывающие озабоченность, например, можно ли несовершеннолетнего ребенка изъять из семьи и перевести в приют. "Мы строго закрепили, что - нет, нельзя, дабы прекратить безосновательную критику, которая часто звучит в адрес указанной инициативы", - заключил Виген Кочарян, добавив, что вопросами семейного насилия будет заниматься специальная комиссия, в которую, помимо представителей государственных структур, войдут и представители общественных организаций, а также Армянской Апостольской Церкви. Как заверял замминистра, более 120 стран, в том числе европейских, приняли аналогичный закон. Такой закон уже принят в Грузии, Казахстане, Молдове, Украине.

То, что Армения нацелена на принятие законопроекта о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним стало известно еще несколько лет назад. Почти сразу общественность была разделена на два противоборствующих лагеря. Не вдаваясь в различные конспирологические теории, отметим, что те, кто выступали против законопроекта, в первую очередь в "промоции" закона обвиняли Запад, заявляя о расшатывании устоев армянской семьи. Пропаганда против принятия закона, осуждающего домашнее насилие, усмотрела в нем также угрозу повсеместного применения практики изъятия детей из семей. Как заявляли эксперты, практика применения аналогичного закона в других странах была осуждена в резолюции Совета Европы от 24 апреля 2015 года: ЕС признал неэффективность методик, которые приводят к созданию коррупционных схем. С позиции "за" выступали жертвы домашнего насилия

- в основном женщины, которые периодически выступали с акциями, требуя принятия законопроекта.

Между тем, согласно статистике, насилие над женщинами является серьезной проблемой в Армении. Согласно исследованию ООН, 60% женщин в Армении как минимум один раз подверглись тому или иному виду насилия. В 2015 году в Армении было зафиксировано 645 случаев семейного насилия, против 575 в 2014 году. По данным следственного комитета Армении, за первое полугодие 2017 года в Армении было заведено 215 уголовных дел за домашнее насилие. Из них о побоях - 127 случаев, убийстве членов семьи - 5, сексуальном насилии по отношению к детям - 11 случаев.