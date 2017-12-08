Пятница, 8 Декабря 2017 14:38

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян на полях 24- ой встречи СМИД ОБСЕ в Вене провел ряд двусторонних встреч.

Так, в ходе встречи Налбандяна с коллегой из Финляндии Тимо Сойни было обоюдно подчеркнуто, что двусторонние отношения между Арменией и Финляндией на протяжении 25 лет со дня установления дипотношений перманентно углублялись и развивались, включая новые сферы взаимодействия. Собеседники обсудили активизацию политического диалога между двумя странами, стимулирование торгово-экономических отношений, а также культурный обмен. Вместе с тем, они подчеркнули важность укрепления межпарламентских контактов, расширения нормативной базы, а также углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

В контексте подписанного между Арменией и Евросоюзом соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве были затронуты вопросы сотрудничества между Ереваном и Брюсселем.

Налбандян представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В тот же день глава МИД Армении встретился с коллегой из Исландии Гудлагуром Тор Тордарсоном, с которым обсудил нынешний уровень двусторонних отношений, который, как констатировали собеседники, не соответствуют существующему потенциалу. В этой связи они высказались за необходимость активизации усилий в целях укрепления сотрудничества в различных сферах.

Собеседники сошлись во мнении о том, что подобные встречи и визиты на высоком уровне могут способствовать углублению двусторонних взаимовыгодных отношений. Стороны подчеркнули важность расширения договорно-правовой базы, создания консультативных механизмов между внешнеполитическими ведомствами двух стран, обменялись мнениями об углублении взаимодействия на международных площадках. Министры обсудили возможности стимулирования торгово-экономических отношений, подчеркнув высокую роль в этом деле проведение бизнес-форумов.

На встрече Налбандяна с главой МИД Мальты Кармело Абелой были обсуждены шаги по укреплению двусторонних отношений, и в этом контексте подчеркнута важность формирования нормативной базы, организации межмидовских консультаций, активизации межпарламентских контактов. Собеседники коснулись перспектив активизации торгово­экономических отношений, обсудили пути активизации культурного обмена.

Стороны подчеркнули важность подписанного между Арменией и ЕС рамочного соглашения, отметив, что оно закладывает прочную основу дл развития сотрудничества между РА и странами Европейского Союза.

В завершении встречи главы МИД подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры. -0-