Пятница, 8 Декабря 2017 13:06

АрмИнфо.Компания Beeline и организация World Vision Armenia 8 декабря подвели итоги совместной программы <Безопасность детей в интернет- сети>. Как сообщает пресс-служба Beeline, В рамках этой программы в течение года было проведено 30 лекций в Ереване, Талине и Капане для 600 учащихся, на которых дети, их родители или опекуны ознакомились с необходимыми правилами и механизмами безопасности в интернете.

<Предоставляя услуги посредством Интернета, мы заинтересованы в том, чтобы была обеспечена безопасность в сети, а лучшим способом для этого является обучение. Для детей- участников проекта <Безопасность детей он-лайн> проведены специальные обучающие мероприятия о правилах и механизмах безопасности в интернете. В рамках этого проекта родители проинформированы о принципах безопасного использования инструментов социальных сетей, чтобы эффективно отслеживать поведение детей в интернете и возможные риски. Курсы для учителей ознакомили их с принципами наблюдения за он- лайн поведением школьников", - сказал Гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Со своей стороны руководитель программы <Wоrld Vision Armenia> Жирайр Эдилян отметил, что сегодня вопрос онлайн безопасности является актуальным во всем мире. <Мы придаем особую важность сотрудничеству с Beeline, что позволяет нам передать очень важные знания жителям общин. Вопрос безопасности ребенка в интернете очень актуален, так как многие родители и дети не защищены должным образом в интернет-сети. По нашим данным, 57% родителей и 35% детей не знакомы с мерами, которые нужно предпринимать в случае возникновения угрозы>,

- заявил он.

Согласно источнику, в ходе заключительного мероприятия также состоялась выставка плакатов на тему <Безопасная сеть>, где были представлены работы учащихся школ Еревана и Талина, после которой для всех участников состоялась викторина.

Отметим, что совместный проект Beeline и World Vision Армения <Безопасность детей он- лайн> стартовал в марте 2017г, проведение которого было предусмотрено в Ереване, Капане и Талине. Цель программы - повышение уровня осведомленности детей, их родителей и воспитателей о способах безопасного использования интернета. Участники - 600 детей и подростков в возрасте 7-18 лет, а также 90 родителей и 30 учителей.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".