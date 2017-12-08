Пятница, 8 Декабря 2017 11:35

АрмИнфо. В Лиге наций Армения оказалась в слабейшем дивизионе D во второй корзине с Латвией, Фарерскими островами и Люксембургом.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил посев команд и процедуру жеребьевки первого турнира - Лиги наций, которая состоится 24 января 2018 года в швейцарской Лозанне.

В первой корзине оказались Беларусь, Азербайджан, Македония и Грузия. Третья корзина - Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, четвертая - Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

По итогам жеребьевки команды будут разделены на 4 квартета по 4 сборные. После завершения группового этапа, который продлится с сентября 2018 по ноябрь 2019 года, победители квартетов сыграют друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы-2020. Всего в первом розыгрыше Лиге наций примут участие 55 сборных, представляющих все страны, входящие в УЕФА.

Лига наций создана по инициативе руководства УЕФА в качестве замены товарищеских матчей, которые в последнее время привлекали мало внимания болельщиков и не отличались высоким накалом спортивной борьбы. Теперь же у команд с невысоким рейтингом появляется дополнительная мотивация - они смогут реально претендовать на выход в финальную стадию европейского первенства.