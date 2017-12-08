Пятница, 8 Декабря 2017 10:55

АрмИнфо. Общественные организации Армении получат возможность быть реорганизованными. Поправки в Гражданском кодексе и в пакете сопутствующих законов внесены армянским парламентом на заседании 8 декабря.

По словам одного из авторов представленного пакета, депутата Национального Собрания РА Грайра Товмасяна, в некоторых организациях в настоящее время уже нет прежних учредителей, и требование о представлении акта несет в себе проблемы, а том числе, для таких организаций, как Союз общин, Федерация футбола и др.

С принятием пакета законов данная проблема будет решена, а общественные организации получат возможность беспрепятственной реорганизации. Кроме того, исключено и требование об обязательном избрании генерального директора или председателя правления общим собранием ОО, что также позволит оперативно решать вопросы общественных организаций.