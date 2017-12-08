Пятница, 8 Декабря 2017 10:25

АрмИнфо.Фестиваль <Дни Арцаха во Франции>, стартовавший 21 ноября в городе Вилербан торжественным мероприятием с участием президента Республики Арцах Бако Саакяна, продолжается.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Арцаха, в эти дни фестиваль гостит в городах Валанс и Бур-ле-Валанс департамента Дром, где проводятся мероприятия, на которых представлены культура и быт Арцаха.

В начале декабря в Валансе состоялся показ документального фильма <Мы

- наши горы> французского режиссера армянского происхождения Арно Хаяджаняна. Состоялось также открытие выставки французского фотографа Ивана Травера <Арцах: душа края>. В течение 15 дней, в ходе которых будет проходить выставка, посетителям будет показан также анимационный фильм Гюле Кешишяна <Арцах за 180 секунд>. Примечательно, что посещение выставки было включено в школьную программу города Валанс, благодаря чему валанские школьники имеют возможность ознакомиться с Арцахом. В новогодней ярмарке в городе Бур-ле-Валанс был представлен также арцахский павильон, где были продемонстрированы брошюры с информацией об Арцахе, туристические путеводители, а также произведенная в Арцахе продукция. В своем выступлении по случаю открытия ярмарки мэр города Марлен Мурие вновь подтвердила свою поддержку Арцаху, заявив, в частности, что <с момента подписания в 2014 году Декларации о дружбе с городом Шуши Бур-ле-Валанс стоит рядом с народом Арцаха>. В здании совета департамента Дром стартовала десятидневная выставка графических рисунков известного французского художника Сильвена Савойя <Путешествие в Арцах>.-