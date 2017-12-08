Пятница, 8 Декабря 2017 10:08

АрмИнфо. В Армении по состоянию на 09.30 8- го декабря имеются закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, отмечает источник, закрыта дорога Сотк-Карвачар, труднопроходим перевал Варденяц (со стороны Гегаркуника). На дорогах в Котайкской, Ширакской, Лорийской и Сюникской областей местами наблюдается гололедица. В городе Раздан Котайской области идет снег, а в городе Горис Сюникской области - туман.

Согласно данным Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, автомобильная дорога Степацминда - Ларс открыта для видов автотранспорта. Исходя из неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении вновь призывает водителей использовать исключительно зимние покрышки.