Четверг, 7 Декабря 2017 23:57

АрмИнфо. По итогам заседания Совета министров ОБСЕ в Вене главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан приняли совместное заявление.

"Мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, и Постоянный представитель Франции Вероник Роджер-Лакан - остаемся едиными в нашей приверженности делу мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе, неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов. Мы вновь заявляем о нашей совместной приверженности переговорам о мирном урегулировании этого конфликта как единственного способа добиться реального примирения с народами региона", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте

ОБСЕ.

Главы делегаций приветствуют возобновление диалога на высоком уровне между президентами Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября, а также встречу министров иностранных дел, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы. "Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговоров и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссных решений основных вопросов политического урегулирования. Дальнейшие задержки только усложнят ситуацию и могут поставить под сомнение приверженность сторон достижению прочного соглашения", - отмечается в

документе.

Относительно заявленного обязательства двух президентов принять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, представители стран- сопредседателей настоятельно призывают Баку и Ереван принять расширение офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. "Другие решения, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, также должны быть реализованы", - отмечают они. Авторы заявления также приветствуют рассмотрение сторонами предложений сопредседателей, направленных на восстановление контактов между народами Армении и Азербайджана и поддержку Международного комитета Красного креста в его усилиях по продвижению обмена данными о пропавших без вести лицах, а также призывают стороны избегать ненужной политизации этих важных гуманитарных шагов. "Наши страны по-прежнему готовы тесно сотрудничать со сторонами в достижении прочного и мирного урегулирования. Мы поручили нашим сопредседателям продолжать посреднические мероприятия по содействию компромиссам в отношении рабочих предложений, представленных сторонам, но подчеркиваем, что главная ответственность за прекращение нагорно-карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.