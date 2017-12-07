Четверг, 7 Декабря 2017 23:55

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян затрудняется дать четкую оценку переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта. "Азербайджан, как правило, за столом переговоров дает согласие, потом препятствует выполнению договоренностей", - об этом 7 декабря после заседания правительства в беседе с журналистами заявил Шаварш Кочарян комментируя слова министра ИД Эдварда Налбандяна о том, что его последняя встреча с азербайджанским коллегой прошла в позитивной атмосфере.

Вместе с тем, по словам замминистра, любые переговоры предпочтительнее, поскольку альтернатива этому - военные действия. "С этой точки зрения можно расценивать встречу Налбандян-Мамердьяров, подтверждающую необходимость создания атмосферы доверия", - заметил Кочарян. Тем не менее, замглавы МИД в очередной раз подчеркнул, что азербайджанская сторона делает все для сохранения статус-кво. "Если Баку, действительно, желает изменения статус-кво, то должен отказаться от подобного стиля поведения", - указал он.

Коснувшись запланированной на начало следующего года встречи глав МИД и ожиданий от встречи, Кочарян сказал, что можно зафиксировать одно, что активизация встреч совпадает с тем фактором, что напряженность на линии соприкосновения ослабла. <В этом плане встречи продуктивны>, - сказал Кочарян.

6 декабря Вене, на полях СМИД ОБСЕ, состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. На повестке встречи были вопросы выполнения договоренностей, достигнутых на уровне глав Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. На встрече, по предложению сопредседателей, была достигнута договоренность об организации новой встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана в начале 2018 года. Также были обсуждены сроки следующего визита посредников в регион.