Четверг, 7 Декабря 2017 18:11

АрмИнфо.5-го декабря международный журнал “Global Finance” в Лондоне признал ЗАО “Ардшинбанк” Лучшим банком в Армении на рынке валютных операций по итогам 2017 года.

При оценке Банка учитывались объем транзакций, доля рынка, география присутствия, качество обслуживания клиентов, конкурентоспособность ценообразования и внедрение инновационных технологий.

Это уже вторая награда, присуждаемая Банку со стороны “Global Finance” в этом году. Ранее Ардшинбанк был признан самым надежным банком Армении 2017 года.

Эта награда укрепляет позицию Ардшинбанка как самого активного участника валютного рынка Армении, что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых Банком услуг и гибкой валютной политике.