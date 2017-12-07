Четверг, 7 Декабря 2017 18:09

АрмИнфо. Россия, в том числе и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будет и далее способствовать поиску сторонами нагорно- карабахского конфликта взаимоприемлемых развязок. Об этом 7 декабря в ходе выступления на 24-м заседании СМИД ОБСЕ в Вене заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По Нагорному Карабаху Россия, в том числе и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будет и далее способствовать поиску сторонами взаимоприемлемых развязок в соответствии с принципами, неоднократно одобрявшимися президентами России, США и Франции", - сказал Лавров.

В тоже время российский министр отметил, что Россия считает важным добиваться не только неделимости безопасности, но и неделимости социально-экономического развития. "Россия совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) выступает за диалог о сопряжении различных интеграционных процессов на нашем общем пространстве в интересах формирования в перспективе Большого евразийского партнерства, как это было предложено президентом России Владимиром Путиным. Полезный вклад в налаживание такого диалога способна внести и ОБСЕ, в том числе стимулируя контакты между ЕС и ЕАЭС", - заключил Лавров.