Четверг, 7 Декабря 2017 18:08

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян назвал девять причин отсутствия прогресса в переговорном процессе по нагорно- карабахскому урегулированию, несмотря на проведение многочисленных встреч на высоком уровне.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении, Налбандян в ходе выступления на 24-встрече СМИД ОБСЕ в Вене заявил, что, несмотря на то, что 10 лет назад в Мадриде в рамках Министерской встречи были представлены основополагающие принципы урегулирования конфликта, и Армения неоднократно подтверждала приверженность их выполнению, а главы государств МГ ОБСЕ в пяти совместных заявлениях выразили поддержку их реализации, прогресса в урегулировании достичь не удается. По словам главы армянского МИД, это обусловлено рядом причин.

"Во-первых, Азербайджан сделал шаг назад и отклонил три принципа урегулирования карабахского конфликта. Во-вторых, Азербайджан проявляет избирательный подход к элементам, предложенным сопредседателями, хотя последние постоянно предупреждают воздерживаться от подобных действий, так как они воспринимают представленные ими же предложения как единое целое. Вместе с тем, они подчеркивали, что попытки отделить элементы друг от друга или придать одному из них первостепенное значение сделают невозможным урегулирование", - сказал он.

В-третьих, по словам Налбандяна, Баку не выполняет достигнутые договоренности и отходит от них. Четвертая причина, по мнению

армянского министра, это постоянные препятствия усилиям сопредседателей и попытки перенести урегулирование в иной формат, что открыто указывает на намерение Азербайджан провалить переговорный процесс. По его словам, не удивительно, что посредники в своих заявлениях призвали Баку отказаться от этой позиции.

"В-пятых, применение Азербайджаном силы, периодические нарушения режима прекращения огня и провокации, а также проведение без предупреждения учений являются открытыми действиями против Венских документов ОБСЕ, милитаристские заявления высокопоставленных чиновников Азербайджана демонстрируют, что Баку воспринимает войну как возможный вариант решения конфликта. Посредники неоднократно призывали Азербайджан воздержаться от обострения ситуации, подтвердить приверженность мирного решения. Никто не сомневается, что именно Азербайджан постоянно нарушает режим перемирия и обостряет ситуацию", - сказал глава МИД Армении.

Шестая причина, по убеждению Налбандяна, это прошлогодняя апрельская агрессия Азербайджана, сопровождаемая грубейшим нарушением международного гуманитарного права, варварством в отношении мирного населения, в том числе женщин, детей и стариков, истязание тел, а также обезглавливание методами ДАИШ. По его словам, эти действия Азербайджана нанесли серьезный урон переговорному процессу. Отказ Азербайджана выполнить Венские и Петербургские договоренности на уровне глав государств, достигнутые после апрельской агрессии - это седьмая причина, считает армянский министр.

"В-восьмых - Азербайджан продолжает антиармянскую пропаганду, называя армян во всем мире своим врагом номер один, представляя их в качестве генетического противника, уничтожает армянское культурное наследие на своей территории, и утверждает, что, якобы, территории Армении - это исторические азербайджанские земли. Более того, включает всех, кто посетил Нагорный Карабах в "черный список" МИД АР. В- девятых, после многолетних переговоров вокруг основополагающих принципов урегулирования, Азербайджан начал утверждать, что нет необходимости их принимать - это проявление неуважения к остальным сторонам переговорного процесса, посредникам и потраченному времени", - отметил Налбандян.

По словам армянского дипломата, бескомпромиссная и максималистская позиция Азербайджана стала серьезным препятствием на пути продвижения мирного процесса и в значительной степени способствует сохранению статус-кво. При этом он добавил, что предложения сопредседателей по урегулированию конфликта - это тот путь, который может привести к изменению статус-кво. Тем не менее, констатировал Налбандян, Азербайджан отвергает эти предложения, делая все возможное для сохранения статус-кво, вместе с тем создавая впечатление, что является сторонником его изменения.

В то же время, глава МИД Армении подчеркнул, что об истинных намерениях Азербайджана свидетельствуют его расходы и политика. Он напомнил, что Баку тратит миллиарды для нахождения влияния в разных столицах мира, что в очередной раз было раскрыто посредством печального дела о "Ландромате" (коррупционный скандал связанный с подкупом Азербайджаном иностранных чиновников -Ред.), еще больше средств тратится на вооружение, однако Баку по сей день не потратил ни копейки на подготовку собственного населения к миру, к чему постоянно призывают посредники.

"Если Баку будет следовать призывам сопредседателей строго, соблюдать режим прекращения огня и выполнять ранее достигнутые договоренности, подтвердит приверженность принципам урегулирования конфликта и будет участвовать в переговорном процессе, то это откроет путь для содействия продвижению переговорного процесса и изменению статус-кво. Убеждены, мирные переговоры на основе предложений посредников не имеют альтернативы ", - подчеркнул глава армянского внешнеполитического ведомства. И в этом контексте он добавил, что именно в этом духе он провел в этом году 6 встреч со своим азербайджанским коллегой.

Коснувшись вчерашней встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, Налбандян сказал, что она прошла в положительной атмосфере. При этом он призвал дождаться развитий, которые последуют за этой встречей.

Налбандян также подчеркнул, что в следующем году Нагорный Карабах будет отмечать 30-летие борьбы за свободу и право самостоятельно определять свою судьбу. "В течение трех десятилетий народ Арцаха, несмотря на разрушительную войну и все трудности, сумел создать общество, опирающееся на демократические институты, защитить права и основополагающие свободы человека. Разрешение конфликта должно уважать все неотъемлемые права народа Арцаха и должно гарантировать их беспрепятственную реализацию", - сказал он.

В заключение, армянский министр выразил поддержку Итальянскому председательству в ОБСЕ и приветствовал присоединение Словакии к

тройке.