Четверг, 7 Декабря 2017 18:06

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I выступает против заявления американского лидера Доналда Трампа о признании Иепусалима столицей Израиля.

Во время встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном Арам I, в частности, заявил, что данное решение Трампа не соответствует международным нормам и исторической действительности. Он также подчеркнул, что Иерусалим должен оставаться "открытым городом" для трех религий - христианской, мусульманской и иудейской.

В свою очередь Мишель Аун подчеркнул, что также выступает против данного решения Вашингтона.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-ливанского сотрудничества и региональные вопросы.

Накануне президент США Доналд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало негативный резонанс во всем арабском мире и за его пределами. Решение осудили представители христианских церквей Иерусалима, в том числе и Армянская церковь.

В свою очередь министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что вопрос статуса Иерусалима является одним из наиболее важных вопросов международной повестки, и его можно решить путем переговоров в приемлемом для сторон израильско-палестинского конфликта контексте. "Это может проложить путь к установлению прочного мира и безопасности. В Иерусалиме имеется многовековое армянское присутствие, богатое армянское историко-культурное наследие. Армянская Апостольская Церковь является одним из главных хранителей христианских святых мест. Естественно, мы внимательно следим за всеми развитиями вокруг Иерусалима", - заявил Налбандян.