Четверг, 7 Декабря 2017 16:53

АрмИнфо.Мобильное приложение ACBA Ticket, в результате работ по обновлению и модернизации, уже действует во всех 58 филиалах Банка ACBA-Credit Agricole.

Как сообщает пресс-служба Банка, зарегистрировавшись в приложении ACBA Ticket, клиент сможет обслуживаться в предпочитаемом филиале, в предварительно выбранный день и час. При загруженности филиала, приложение предлагает клиенту другое наиболее удобное время для посещения выбранного им подразделения.

Согласно источнику, при регистрации создается онлайн-чек, на основании которого клиент получает четырехзначный код, необходимый для ввода в систему управления электронной очередью до выбора предпочитаемого времени.

Приложение ACBA Ticket доступно в операционных системах Android PlayStore и iOS App Store: goo.gl/Zc2yig и goo.gl/s4xJVS.

<Мы регулярно модернизируем систему обслуживания, делая ее наиболее удобной для наших клиентов. Используя инновационные технологии, ACBA-Credit Agricole Bank делает все возможное, чтобы сэкономить время клиентов в ходе обслуживания>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.С. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%. По охвату филиальной сети банк входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов закреплена 2-я позиция. По основным балансовым показателям ACBA-Credit Agricole Bank удерживает позиции в TOP-5.