Четверг, 7 Декабря 2017 16:24

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) объявляет о запуске акции по вкладам для физических лиц “Зимние сбережения”. С 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г. клиенты смогут оформить вклад “Выгодный” по повышенным ставкам. Кроме этого, при оформлении вклада в АМД на срок 365 дней проценты за весь срок вклада будут выплачены в момент оформления вклада, что даст возможность клиентам использовать сумму процентов заблаговременно на любые нужды, в том числе и новогодние.

В рамках акции для вкладов в валютах AMD и USD будут действовать повышенные процентные ставки:

· вклады в AMD – до 10.2 %,

· вклады в USD – до 3%.

В Банке имеется также возможность оформления вкладов с ежемесячной выплатой процентов со следующими высокими ставками: для драмовых вкладов - до 9.45%, для долларовых - до 2.99%.

При оформлении вкладов в любой валюте Банк ВТБ (Армения) предоставляет в подарок пластиковую карту VISA или MasterCard.

Более подробную информацию об условиях акции можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на сайте www.vtb.am, a также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87



