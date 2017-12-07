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 Четверг, 7 Декабря 2017 16:24
Карина Меликян

Банк ВТБ (Армения) запускает акцию “Зимние сбережения”

Банк ВТБ (Армения) запускает акцию “Зимние сбережения”

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) объявляет о запуске акции по вкладам для физических лиц “Зимние сбережения”. С 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г. клиенты смогут оформить вклад “Выгодный” по повышенным ставкам. Кроме этого, при оформлении вклада в АМД на срок 365 дней проценты за весь срок вклада будут выплачены в момент оформления вклада, что даст возможность клиентам использовать сумму процентов заблаговременно на любые нужды, в том числе и новогодние.

В рамках акции для вкладов в валютах AMD и USD будут действовать повышенные процентные ставки:

·       вклады в AMD – до 10.2 %,

·       вклады в USD – до 3%.

В Банке имеется также возможность оформления вкладов с ежемесячной выплатой процентов со следующими высокими ставками: для драмовых вкладов - до 9.45%, для долларовых - до 2.99%.

При оформлении вкладов в любой валюте Банк ВТБ (Армения) предоставляет в подарок пластиковую карту VISA или MasterCard.

Более подробную информацию об условиях акции можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на сайте www.vtb.am, a также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87 

 

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