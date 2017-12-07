Четверг, 7 Декабря 2017 16:17

АрмИнфо.Последствия закрытия Ереванского офиса ОБСЕ связаны с сущностью самой Организации, цель которой - решение проблем путем диалога и сотрудничества, а не навязывание позиции государства-участника в ущерб другим и организации.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, об этом в ходе выступления на 24-встрече СМИД ОБСЕ в Вене заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

" Отказ Азербайджана присоединиться к консенсусу о продлении мандата Ереванского офиса организации нанес ущерб не только единству функционирования полевых миссий ОБСЕ, но и возможности осуществлять всеобъемлющее сотрудничество в рамках Организации. Вслед за неуважением собственных обязательств в ОБСЕ и закрытием офиса Организации в собственной стране, Азербайджан нацелился на Ереванский офис и закрыл последнее полноценно действующее представительство Организации в регионе", - сказал Налбандян.

По словам главы МИД Армении, особенно прискорбен тот факт, что офис закрылся, несмотря на желание сохранить его как со стороны Армении, так и всех государств- участников ОБСЕ, за исключением Азербайджана. Налбандян напомнил, что ОБСЕ, Германское и Австрийское председательство опровергли обвинения Азербайджана в адрес Ереванского офиса Организации. "Не удивительно, что Азербайджан, бросив вызов Ереванскому офису ОБСЕ, оказался в изоляции. Мы решительны продолжить тесное сотрудничество в рамках ОБСЕ, и "Программа сотрудничества с Арменией" предоставляет хорошую возможность для этого", - резюмировал Налбандян.

Отметим, что Ереванский офис ОБСЕ прекратил свою деятельность в Ереване 31 августа текущего года. Это был последний полностью функционирующий офис организации в регионе. Причиной закрытия офиса послужило вето, наложенное Азербайджаном на мандат о продолжении дальнейшей миссии офиса ОБСЕ в Ереване. Как известно, ОБСЕ, согласно своему уставу, приминает решения на консенсусной основе, и, несмотря на то, что все страны-члены выступили за продолжение миссии Ереванского офиса, который является единственным в регионе, вето Азербайджана привело к его закрытию.