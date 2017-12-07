Четверг, 7 Декабря 2017 16:15

АрмИнфо.Созданный по инициативе находящегося ныне в заключении по обвинению в незаконном хранении и использовании оружия героя карабахской войны Жирайра Сефиляна Фронт "Во имя Армянского государства" выступил с заявлением, в котором потребовал от властей РА прекратить трансляцию российских телеканалов в Армении.

В заявлении, в частности, говорится: " Подписание Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве с Европейским Союзом вызвало волну антиармянской истерии в российских СМИ, в особенности по телевидению. Данная истерия охарактеризовалась беспочвенными обвинениями, оскорбительными и унизительными сравнениями и параллелями, ставила под вопрос суверенитет Армении. Мы считаем неприемлемыми любые посягательства на наш суверенитет, а также национальное и человеческое достоинство.

Постоянная национальная дискриминация, шовинизм в отношении независимых республик бывшего Советского Союза, вот что пропагандируют данные каналы, а некоторые из них попирают нормы этики. Поэтому мы требуем прекращения лицензии на ретрансляцию телеканалов РТР-Планета, Первый канал, "Мир", НТВ, "Звезда" и "Рен ТВ" за систематические клеветнические нападения на конституционный строй Республики Армения. Мы призываем общественность присоединиться к этому требованию и бойкотировать упомянутые каналы", - говорится в заявлении.

Отметим, что после подписания Арменией Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС в российских СМИ развернулась антиармянская кампания. Армению стали обвинять в предательстве союзнических отношений с Россией, сравнили с неверной женой, предающей любящего мужа при первой возможности, стали проводить параллели между фашистской символикой и символикой правящей Республиканской партии Армении. Все это вызвало негативный общественно-политический резонанс в Армении. Лидер оппозиционного движения "Новая Армения", Жирайр Сефилян в сентябре 2017 года опубликовал список из 31 деятеля под названием "Список спасателей нации" в который включил людей, способных, по его мнению, объединившись, консолидировать народ и осуществить смену власти во имя спасения страны. Он заявил, что Серж Саргсян проводит колониальную и геноцидную политику и такими темпами страна вскоре разрушится. В список Жирайра Сефиляна входят также бывший министр обороны Сейран Оганян, лидер фракции "Елк" Никол Пашинян, лидер партии "Жарангутюн" Раффи Ованесян, политический эксперт, глава общественной организации "Модус Вивенди" Ара Папян и другие.