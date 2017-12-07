Четверг, 7 Декабря 2017 16:14

АрмИнфо.Армения последовательно выступала за укрепление неделимой безопасности в регионе ОБСЕ и перманентно вносила свой вклад в обсуждения по контролю за вооружением и восстановление механизмов доверия и безопасности.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, об этом в ходе выступления на 24-встрече СМИД ОБСЕ в Вене заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

При этом он подчеркнул, что шаги по выстраиванию доверия не ограничиваются лишь первой плоскостью. Армянский министр выразил глубокое убеждение в том, что экономическое и экологическое направления организации обладают неиспользованным ресурсом. Налбандян считает, что в этом контексте ОБСЕ может стать естественной площадкой для стран-членов Организации с точки зрения стимулирования всеобщего диалога, в том числе, и по вопросам региональных интеграционных процессов.

"Около двух недель назад Армения подписала с Европейским Союзом соглашение о всеобъемлющим и расширенном партнерстве. Это стало ярким свидетельством того, что членство в одном интеграционном проекте, а в случае Армении - это Евразийский экономический союз, не исключает сотрудничество с иными структурами. В этом контексте, надеемся, что целеустремленный реалистичный диалог станет движущей силой для экономического сотрудничества на всем пространстве ОБСЕ", - заявил глава МИД Армении.

Вместе с тем, Налбандян констатировал вклад Армении в процессы, осуществляемые в плоскости защиты прав человека, подчеркнув эффективное взаимодействие со структурами ОБСЕ в этом направлении. По словам армянского министра, прошедшие в Армении в апреле текущего года выборы продемонстрировали, что достигнутый прогресс в сфере основополагающих прав человека стабилен и необратим. В этом контексте он высоко оценил вклад структур ОБСЕ в данный процесс.

"Рады, что в рамках ОБСЕ уделяется больше внимание теме защиты национальных и религиозных меньшинств от насилия, особенно на фоне процессов на Ближнем Востоке. Армения одна из первых озвучила эту проблему и содействовала укреплению обязательств ОБСЕ в этом направлении. Преступления против христиан и других религиозных меньшинств, на почве ненависти и разработка эффективных мер противодействия дискриминации были в центре внимания прошедшего недавно в Ереване форума, организованного Председательством ОБСЕ совместно с БДИПЧ и при поддержке МИД Армении", - заключил Налбандян.