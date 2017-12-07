Четверг, 7 Декабря 2017 14:49

АрмИнфо. Жизнь в Гюмри качественно изменится. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Карен Карапетян 7 декабря в Гюмри. Карен Карапетян посетил Ширакскую область Армении, где возложил цветы к памятнику жертвам разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года в церкви Святого Всеспасителя в Гюмри.

По словам главы армянского правительства, Кабинет министров должен работать в ежедневном режиме, чтобы жизнь в Гюмри принципиально изменился, и это будет. Как считает премьер, существующие сегодня в Гюмри проблемы преодолимы. <Просто необходимо вооружиться оптимизмом и работать>, - заявил Карен Карапетян. На вопрос, когда будут решены проблемы, связанные с нехваткой рабочих мест, жилья, премьер отметил, что в этом направлении ведется регулярная работа. <Создаются условия для бизнеса, для создания рабочих мест, инфраструктур. Для этого разработаны специальные программы>, - заявил премьер.

Вместе с тем, как подчеркнул глава Кабмина, программа деятельности правительства в целом направлена на сокращение уровня бедности в стране. <Конкретных сроков назвать не могу, но качество жизни в Гюмри однозначно изменится>, - заключил премьер-министр Армении.

После разрушительного землетрясения 1988 года прошло почти 30 лет. Согласно некоторым источникам, в результате землетрясения только в Ленинакане погибли 17 тысяч человек, 1200 - Ванадзоре, 4000 - Спитаке, 500 - Ахуряне и 120 - Степанаване. Было разрушено 11 городов, 58 сел, 9 миллионов кв. м. жилой площади, которая составляла 18% всего жилого фонда республики. По прошествии этих лет, возможно, многое успели построить, но сказать, что Гюмри полностью восстановлен, будет неправильно. На сегодня, задачa номер один - очистка Гюмри от домиков- времянок, где до сих пор ютятся многие семьи.