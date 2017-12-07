Четверг, 7 Декабря 2017 14:05

АрмИнфо.После Соглашения с ЕС в Армении как воровали, так и будут продолжать воровать. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор Армянского центра политических и международных отношений Агаси Енокян.

24 ноября на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Подписи под соглашением в присутствии президента

РА Сержа Саргсяна и председателя Европейского совета Дональда Туска поставили глава МИД РА Эдвард Налбандян и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Для властей Армении соглашение с ЕС - возможность замаскировать коррумпированную систему правления Арменией с целью демонстрации способности страны идти в направлении европейский ценностей, разумеется, за европейские же деньги. Брюссель выдает властям Армении гранты под реформы с условием выдачи следующего транша для реализации второго этапа реформ исключительно после реализации этапа первого", - подчеркнул политолог.

С этой точки зрения, перспектива "холодного душа" для европейцев представляется Енокяну вполне вероятной. Однако, Серж Саргсян довел состояние политического поля Армении до степени полного отсутствия альтернативного политика с которым Брюссель мог бы договариваться.

В этом свете, Соглашение с ЕС существенно укрепляет позиции Саргсяна, поскольку иного договорноспособного партнера европейцы в Армении сегодня не видят. При этом, в свою очередь, Соглашение создает для политических сил республики реальные возможности усиления. В свою очередь, в случае реализации данных возможностей, политолог прогнозирует ослабление позиций Сержа Саргсяна и правящей РПА в будущем.