Четверг, 7 Декабря 2017 13:55

АрмИнфо.Лидеры христианских церквей Иерусалима обратились к американскому президенту Дональду Трампу с призывом воздержаться от шагов, которые могут нанести непоправимый урон по Ближнему Востоку, сообщает An Nahar.

Согласно заявлению, признание США Иерусалима в качестве столицы Израиля приведет к эскалации насилия и нанесет непоправимый урон ситуации на Ближнем Востоке.

В своем письме духовные лидеры подчеркнули, что на Ближнем Востоке не будет мира, если Иерусалим не будет принадлежать в равной мере христианам, мусульманам и евреям.

Накануне президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.