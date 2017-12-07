Четверг, 7 Декабря 2017 13:51

АрмИнфо.Серж Саргсян расчистил себе путь к руководству Арменией посредством множества фальсификаций и нарушений законодательства. И сегодня реальных причин в пользу его отказа от собственных "достижений" не просматривается. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор Армянского центра политических и международных отношений Агаси Енокян.

"В целом, мне по меньшей мере непонятно, что способно помешать Саргсяну продолжать руководить Арменией. Этот человек пришел к власти через 1 марта, перешагнул через человеческие жертвы, фальсифицировал результаты выборов. И во имя чего ему нужно отказываться сегодня от итогов всей этой деятельности? Мне кажется, что щедро рассеиваемое на внутриполитическом поле зерно сомнений имеет своей целью достижение искусственного напряжения. Для чего, мы все увидим в ближайшем будущем", - подчеркнул политолог.

Информационное поле Армении наводнено противоречивыми слухами. Так, Серж Саргсян и Карен Карапетян пришли к консенсусу по намеченным на апрель 2018 года по истечению срока президентских полномочий кадровым перестановкам. Карапетяну, якобы, займет пост вице-премьера, в чьем ведении будут финансово-экономический и социальный блоки правительства. Саргсян же намеревается курировать политические вопросы и сферу безопасности в качестве премьера. Сам Саргсян время от времени делает неопределенные, противоречивые заявления о своем политическом будущем.

Енокян связывает с Саргсяном и наводнившие в последнее время российские федеральные каналы выпады в адрес Армении. По его оценкам, политика удерживания Саргсяна в состоянии напряжения перед теми или иными угрозами проводится Москвой достаточно давно. Делается это, по его мнению, с целью вытягивания у президента Армении новых доказательств собственной верности руководству России.

В то же время, политолог не исключает версии согласно которой антиармянская кампания в российских СМИ в первую очередь предназначена для ушей внутренней аудитории, которой нужно продемонстрировать недовольство подписанием договора Армения-ЕС. И это в условиях когда данный документ получил полнейшее одобрение Кремля.

24 ноября на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Подписи под соглашением в присутствии президента

РА Сержа Саргсяна и председателя Европейского совета Дональда Туска поставили глава МИД РА Эдвард Налбандян и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.