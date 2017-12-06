Среда, 6 Декабря 2017 22:53

АрмИнфо. В Вене стартовала встреча главы МИД Армении Эдварда Налбандяна и его азербайджанского коллеги Эльмара Мамедъярова. Об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отметим, что незадолго до этого состоялись встречи глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.