Среда, 6 Декабря 2017 18:57

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов 6 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в РА Эрикаса Петрикаса.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Шармазанов подчеркнул, что Литва - первая страна, признавшая независимость Армении и единственная из Балтийских стран, признавшая Геноцид армян.

Вице-спикер Национального Собрания высоко оценил двусторонние армяно-литовские отношения и сообщил, что готовится с визитом посетить Литву.

Эдуард Шармазанов коснулся подписанного 24 ноября Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, констатировав, что Армения - единственная страна, которая является членом ЕАЭС и подписывает соглашение с ЕС. По его словам, Армения может стать надежным мостом между странами-членами ЕАЭС и ЕС.

Вице-спикер Парламента обратился к институциональным реформам, развитию демократии и борьбе с коррупцией в Армении.

Затронув проблему Арцаха, Э.Шармазанов отметил: "Арцах никогда не являлся частью Азербайджана, обретя независимость посредством референдума до развала СССР. Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения и Литва, поскольку отделился от СССР и провозгласил свою независимость на тех же правовых основах".

Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в РА Эрикас Петрикас поздравил с подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС и охарактеризовал отношения Литва - Армения как образцовые. Он отметил, что Армения - единственная страна-член ЕАЭС, с которой Литва увеличила объемы экспорта.

По словам посла, хотя показатели товарооборота невелики, но весом как потенциал, так и желание сотрудничать. Петрикас обратился к достижениям армяно-литовского сотрудничества в области экономики, культуры, образования и с удовлетворением отметил, что Литва в ряду стран-членов Восточного партнерства большое место отводит углублению отношений именно с Арменией. Посол с радостью воспринял создание литовской общины в Армении.