Среда, 6 Декабря 2017 18:56

АрмИнфо.АРАРАТБАНК стал лауреатом премии "Финансово-банковская элита Евразии" в номинации "Эталон надежности". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, награждение победителей состоялось во время IV Московского международного финансово-экономического форума, который проходил 30 ноября и 1 декабря.

На торжественной церемонии вручения премии "Финансово-банковская элита Евразии", состоявшейся в Москве 30 ноября, награда была вручена председателю Правления АРАРАТБАНКа Ашоту Осипяну.

В этом году победителей определили в трех номинациях - "Эталон надежности", "Эталон развития" и "Торжество технологий". Среди других номинантов ОАО "Белинвестбанк", Международный банк экономического сотрудничества, Банк "ЦентрКредит" (Казахстан), "Коммерческий Индо Банк" (Индия), "Оптима Банк" (Кыргызстан), "Нова Банк" (Босния и Герцеговина).

Премия в области финансов является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональном признании лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг.

В IV Московском международном финансово-экономическом форуме приняли участие 157 представителей из 14 стран. Это представители таких сфер, как промышленность, агросектор, высокие технологии, наука, финансово-банковского сектора, госуправления, а также топ-менеджеры ведущих инвестиционных компаний из Европы и Азии.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, АРАРАТБАНК нарастил кредитный портфель в годовом разрезе на 71,5% - до 120.1 млрд драмов или $251 млн (59,4% от активов банка). В результате активы АРАРАТБАНКа выросли в отчетный период на 47,1% - до 202.3 млрд драмов или $423 млн. Общий капитал банк нарастил в годовом разрезе на 45,4% - до 35 млрд драмов за счет пополнения уставного капитала в 2 раза - до 16.8 млрд драмов (посредством эмиссии акций - в ноябре 2016г и объединения с ним Армянского Банка Развития - в декабре того же года). Общие обязательства банка выросли за год на 47,5% - до 167.3 млрд драмов или $349.6 млн, в структуре которых 55,4% приходится на срочные вклады и депозиты до востребования клиентов (с годовым ростом абсолютной величины на 81,1%) и 37,7% - на привлеченные от международных финансовых организаций средства (с годовым ростом на 31%). 9 месяцев 2017 года АРАРАТБАНК завершил с чистой прибылью в 1.7 млрд драмов, обеспечив годовой рост этого показателя в 2,4 раза. ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. Мажоритарными акционерами АРАРАТБАНКа на 1 октября 2017г. выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" - 72,73%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш" ) - 18,33% и Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Incofin Investment Management - Incofin IM) - 8,58%. АРАРАТБАНК занимает 3-ю позицию по общему числу филиалов, которых насчитывается 61, причем эта же позиция удерживается по числу региональных филиалов (30), а по числу столичных (29) закреплено первенство.