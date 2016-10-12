АрмИнфо. Основ для роспуска Совета старейшин Ванадзора нет. Об этом с трибуны парламента Армении заявил министр юстиции Давид Арутюнян.
По его словам, сегодня в Совете старейшин Ванадзора сложилась новая ситуация (фракции Республиканской партии и "Армянского возрождения" договорились о совместной работе), и если он впредь сумеет обеспечить естественный ход своей деятельности, то каких-либо основ для его роспуска не будет.
Отметим, что практически год Ванадзорский Совет старейшин проводил заседания исключительно с участием представителей фракции Республиканской партии, блоки "Елк", "Царукян" и партия "Армянское возрождение" бойкотировали заседания. В результате чего "Елк" и "Царукян" обратились в КС с требованием признать деятельность Совета старейшин Ванадзора неконституционной. Решением КС была статья 69 закона о местном самоуправлении, разрешающая проводить заседания с участием меньшинства голосов Совета старейшин, была признана неконституционной и было дано время до 1 марта 2018 года привести ее в соответствие с Конституцией. То есть, если до 1 марта 2018 года, когда данная статья будет пересмотрена, Ванадзорский Совет старейшин не сумеет обеспечить заседания с присутствием большинства членов, он будет распущен. Однако РПА нашла выход из ситуации и уговорила АВ прекратить бойкот, взамен предоставив первому в списке "Армянского возрождения" Аркадию Пелешяну пост вице-мэра Ванадзорра.
АрмИнфо. "Ванадзорский совет старейшин в ближайшее время должен быть расформирован, а также должны быть проведены внеочередные выборы", - заявил 20 ноября на брифингах в Национальном Собрании лидер фракции "Елк" Никол Пашинян.
АрмИнфо. Сегодняшнее решение Конституционного суда Армении не предусматривает роспуск Ванадзорского Совета старейшин. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил мэр Ванадзора, юрист по образованию Мамикон Асланян.
АрмИнфо. Конституционный суд Армении сегодня вынес вердикт по иску блоков "Елк" и "Царукян" относительно конституционности выборов мэра города Ванадзора.
АрмИнфо. Конституционный суд Армении получил иск от блока <Елк> и партии <Процветающая Армения> о рассмотрении конституционности 64 и 69 статей закона о территориальном управлении. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь КС Ованнес Папикян.
АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карепетян уклонился от политического решения вопроса о роспуске Совета старейшин Ванадзора, обратившись лишь к технической стороне проблемы. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил глава фракции партии <Просвещенная Армения> в Совете старейшин Ванадзора Крист Марукян, обращаясь к ответу премьера на их письмо о роспуске Совета.
АрмИнфо. Премьер-министр РА Карен Карапетян ответил отказом на письмо партии <Просвещенная Армения> относительно необходимости роспуска Совета старейшин Ванадзора.
АрмИнфо. Партии <Просвещенная Армения>, <Процветающая Армения> и <Армянское возрождение>, победившие на выборах в совет старейшин города Ванадзора, сегодня обратились к премьер-министру РА Карену Каратепяну с предложением распустить ванадзорский совет старейшин и назначить новые выборы.
АрмИнфо. Член фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян не исключает того, что Совет старейшин Ванадзора объявит импичмент мэру Мамикону Асланяну. Об этом он заявил 12 октября на пресс-конференции в Ереване.