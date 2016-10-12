Среда, 6 Декабря 2017 18:31

АрмИнфо. Основ для роспуска Совета старейшин Ванадзора нет. Об этом с трибуны парламента Армении заявил министр юстиции Давид Арутюнян.

По его словам, сегодня в Совете старейшин Ванадзора сложилась новая ситуация (фракции Республиканской партии и "Армянского возрождения" договорились о совместной работе), и если он впредь сумеет обеспечить естественный ход своей деятельности, то каких-либо основ для его роспуска не будет.

Отметим, что практически год Ванадзорский Совет старейшин проводил заседания исключительно с участием представителей фракции Республиканской партии, блоки "Елк", "Царукян" и партия "Армянское возрождение" бойкотировали заседания. В результате чего "Елк" и "Царукян" обратились в КС с требованием признать деятельность Совета старейшин Ванадзора неконституционной. Решением КС была статья 69 закона о местном самоуправлении, разрешающая проводить заседания с участием меньшинства голосов Совета старейшин, была признана неконституционной и было дано время до 1 марта 2018 года привести ее в соответствие с Конституцией. То есть, если до 1 марта 2018 года, когда данная статья будет пересмотрена, Ванадзорский Совет старейшин не сумеет обеспечить заседания с присутствием большинства членов, он будет распущен. Однако РПА нашла выход из ситуации и уговорила АВ прекратить бойкот, взамен предоставив первому в списке "Армянского возрождения" Аркадию Пелешяну пост вице-мэра Ванадзорра.