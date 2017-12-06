Среда, 6 Декабря 2017 17:39

АрмИнфо. В Вене на полях СМИД ОБСЕ стартовала встреча главы МИД Армении Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отметим, что сегодня также планируется встреча Налбандяна с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.