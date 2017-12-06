Среда, 6 Декабря 2017 17:25

АрмИнфо. Закон о семейном насилии нужен Армении, поскольку в армянском обществе под личной "национальных семейных традиций" зачастую подразумеваются и практикуются различные извращения, вплоть до рукоприкладства и насилия. Об этом в парламенте во время обсуждения закона о семейном насилии заявил глава фракции блока "Елк" Никол Пашинян.

"Под прикрытием "национальных традиций" какой-то несостоявшийся, инфантильный деспот пытается состояться, терроризируя собственную семью. Другой тиран избивает собственную жену, примеров много. Меж тем, правящая Республиканская партия пытается представить все так, будто этот закон нам навязывается Брюсселем. Это не так, этот закон нужен нам. Что касается утверждений некоторых политиков о том, что госинституты не вправе вмешиваться в армянскую традиционную семью, то, как раз наоборот, если в этой семье практикуются извращенные отношения, то государство должно вмешаться, а закон должен действовать",- резюмировал депутат.

Отметим, что законопроект о семейном насилии вызвал в армянском обществе большой резонанс, многие эксперты и политики заявили, что документ призван расшатать устои традиционной армянской семьи при вмешательстве в нее государства.