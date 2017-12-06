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АрмИнфо. Закон о семейном насилии нужен Армении, поскольку в армянском обществе под личной "национальных семейных традиций" зачастую подразумеваются и практикуются различные извращения, вплоть до рукоприкладства и насилия. Об этом в парламенте во время обсуждения закона о семейном насилии заявил глава фракции блока "Елк" Никол Пашинян.
"Под прикрытием "национальных традиций" какой-то несостоявшийся, инфантильный деспот пытается состояться, терроризируя собственную семью. Другой тиран избивает собственную жену, примеров много. Меж тем, правящая Республиканская партия пытается представить все так, будто этот закон нам навязывается Брюсселем. Это не так, этот закон нужен нам. Что касается утверждений некоторых политиков о том, что госинституты не вправе вмешиваться в армянскую традиционную семью, то, как раз наоборот, если в этой семье практикуются извращенные отношения, то государство должно вмешаться, а закон должен действовать",- резюмировал депутат.
Отметим, что законопроект о семейном насилии вызвал в армянском обществе большой резонанс, многие эксперты и политики заявили, что документ призван расшатать устои традиционной армянской семьи при вмешательстве в нее государства.
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|Дети армян других стран смогут получить армянское гражданство в упрощенном порядке
|Полиция Армении планирует создать базу данных ДНК преступников
|В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе
|Уклонисты от службы в ВС Армении могут быть освобожденными от уголовного преследования, выплатив 3,6 млн драмов
|НАТО окажет Армении содействие в утилизации устаревшей военной техники
|Айказ Багманян освобожден от должности замначальника Генштаба вооруженных сил Армении
|Глава МИД НКР: Арцах заинтересован иметь функционирующие границы и добрососедские отношения с Ираном
|В обращение парламента Армении внесен проект заявления "О геноцидальных действиях в отношении езидского народа со стороны исламистских террористических группировок"
|Самвел Фармянян: Нужно создать неформальную рабочую группу, которая займется демографическими проблемами в Армении
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|Армения планирует до 2020 года на 66,6% сократить использование озонаразрушающих веществ
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|Армения упрощает процесс оформления инвалидности
|На заседании Совета по борьбе с коррупцией презентован веб-сайт "Платформа по борьбе с коррупцией"
|В Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог
|Горячие дебаты на международной конференции между вице-спикерами Армении и Азербайджана: Шармазанов пригласил всех делегатов в демократический Арцах
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|Свитальский: В новом Рамочном соглашении Армения-ЕС нет положения, которое может ограничить или отрицательно сказаться на другие страны
|Проходящий по делу о вооруженной группировке Артур Мовсисян приговорен к 3 годам лишения свободы
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