Среда, 6 Декабря 2017 16:53

АрмИнфо.Если Европейский суд по правам человека решит, что Азербайджан нарушил свои обязательства перед Советом Европы, республика может лишиться членства в СЕ. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила вице-спикер парламента РА, глава армянской делегации в Парламентской делегации Совета Европы Арпине Ованнисян, комментируя решение КМСЕ о начале судебного разбирательства в связи с невыполнением Азербайджаном решения Европейского суда по правам человека.

"Согласно регламенту, если Европейский суд по правам человека решит, что Азербайджан нарушил свои обязательства перед Советом Европы, то данное дело направляется в КМСЕ для того, чтобы Комитет предпринял соответствующие меры. В этом случае Комитет, в соответствии с уставом СЕ, может прекратить членство республики в КМСЕ и потребовать ее выхода из Совета Европы. Если же ЕСПЧ решает, что нарушений при выполнении страной своих обязательств перед СЕ не было, то дело прекращается",- объяснила Ованнисян.

Отметим, что 5 декабря Комитет министров Совета Европы инициировал судебное разбирательство в связи с невыполнением Азербайджаном решения Европейского суда по правам человека относительно незаконного осуждения известного азербайджанского оппозиционера Ильгара Мамедова. С 2014 года, как Комитет министров, так и Парламентская ассамблея неоднократно принимали решения и резолюции, при этом призывая азербайджанские власти освободить Мамедова, однако, спустя 3 года после решения ЕСПЧ, Мамедов продолжает оставаться в заключении.

Отметим, что это беспрецедентное решение, ранее Комитет министров не принимал подобного решения относительно какой-либо страны.