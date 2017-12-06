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АрмИнфо. В преддверии новогодних праздников Банк Анелик запустил для картодержателей VISA и МasterCard скидочную акцию. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, с 4 декабря по 31 декабря карты Visa Electron и Maestro/Cirrus можно приобрести бесплатно (без платы за годовое обслуживание) и без неснижаемого остатка на счету, а другие карты VISA и МasterCard - по 50%-ой скидке. Для этого необходимо лишь представить паспорт и соцкарту.
"Кроме льготных условий предоставления карт в рамках акции держатели будут иметь возможность пользоваться скидками в партнерской сети Банка, осуществляя оплату по карте безналичным методом. Эта скидочная акция - хорошая возможность для совершения более выгодных рождественских покупок", - заметил Директор по розничному бизнесу Банка Анелик Вардан Геворкян.
Согласно источнику, в скидочную сеть Банка Анелик входят партнеры-представители торгового сектора и сферы услуг, список которых периодически пополняется.
По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, число активных карт Банка Анелик превысило к 1 октября 2016г 34 тыс. шт., из коих свыше 18 тыс.
- ArCa и более 12 тыс. - Visa, а остальные порядка 4 тыс. - MasterCard. Общий объем пластиковых транзакций Банк Анелик нарастил в годовом разрезе на 42% - до 33.2 млрд драмов за 9 месяцев 2017г. Из них порядка 12 млрд драмов - это банкоматные транзакции. У банка насчитывается 233 собственных POS-терминала и 57 банкоматов, в основном сконцентрированных в столице. Банк Анелик первым среди армянских банков стал наряду с локальными картами ArCa выпускать и обслуживать одновременно международные Visa и Mastercard.
Отметим, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).
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|АРАРАТБАНК стал лауреатом премии "Финансово-банковская элита Евразии" в номинации "Эталон надежности"
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|В Вене стартовала встреча Налбандяна с сопредседателями МГ ОБСЕ
|Никол Пашинян: Закон о семейном насилии нужен Армении, поскольку под личной "национальных семейных традиций" зачастую подразумеваются и практикуются различные извращения
|Арпине Ованнисян: Решение Комитета министров Совета Европы о начале судебного разбирательства в отношении Азербайджана может привести к исключению АР из СЕ
|В преддверии новогодних праздников Банк Анелик запустил акцию скидок по VISA и МasterCard
|Арпине Ованисян: Целью законодательных изменений в Армении является предотвращении случаев прерывания беременности по гендерному признаку
|Благодаря Моуриньо Генрих Мхитарян может перебраться в Италию
|Fitch Ratings присвоил облигациям Банка ACBA-Credit Agricole долгосрочный рейтинг "B+"
|Парламент Армении приступил к обсуждениям пакета законов, направленных на предотвращение семейного насилия
|Прогноз: Ожидать от венской встречи глав МИД фундаментальных изменений в переговорах по Карабаху не приходится
|ЮНЕСКО включил армянский танец "Кочари" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
|Прогноз: Венская встреча глав МИД Армении и Азербайджана увенчается переговорами ради переговоров
|Министр юстиции и представитель организации
|Глава МИД Арцаха убежден: Россия не меняла свою позицию в пользу Баку во время "четырехдневной" апрельской войны 2016 года
|Пашинян: Республиканская партия сделает все возможное, чтобы рядовой гражданин всегда нуждался в 5-10 тысячах драмов и готов был продать свой голос на выборах
|Участники программы "Новые технологии в процессе развития общин" посетили школу "Айб"
|Глава МИД НКР: Сегодняшние государственные границы Нагорного Карабаха не находятся за ее историческими пределами
|МЧС Армении: Со второй половины дня 6 декабря и до второй половины дня 7 декабря по всей республики ожидаются осадки
|Дети армян других стран смогут получить армянское гражданство в упрощенном порядке
|Полиция Армении планирует создать базу данных ДНК преступников
|В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе
|Уклонисты от службы в ВС Армении могут быть освобожденными от уголовного преследования, выплатив 3,6 млн драмов
|НАТО окажет Армении содействие в утилизации устаревшей военной техники
|Айказ Багманян освобожден от должности замначальника Генштаба вооруженных сил Армении
|Глава МИД НКР: Арцах заинтересован иметь функционирующие границы и добрососедские отношения с Ираном
|В обращение парламента Армении внесен проект заявления "О геноцидальных действиях в отношении езидского народа со стороны исламистских террористических группировок"
|Самвел Фармянян: Нужно создать неформальную рабочую группу, которая займется демографическими проблемами в Армении
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|Вакцина против папиломавируса человека прошла все необходимые проверки в Голландии, и уже ввезена в Армению
|Виген Саркисян подтвердил отставку замначальника ГШ ВС Армении Айказа Багманяна
|Налбандян едет в Вену на встречу с Мамедъяровым
|В Армении реализуют проект EUWI+
|Армения планирует до 2020 года на 66,6% сократить использование озонаразрушающих веществ
|ВЦИОМ: Армения - самый надежный партнер России после Беларуси и Казахстана
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|BICC: Армения уступает в милитаризации лишь Сингапуру и Израилю
|Армения упрощает процесс оформления инвалидности
|На заседании Совета по борьбе с коррупцией презентован веб-сайт "Платформа по борьбе с коррупцией"
|В Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог
|Горячие дебаты на международной конференции между вице-спикерами Армении и Азербайджана: Шармазанов пригласил всех делегатов в демократический Арцах
|Шармазанов призвал делегатов международной конференции "Парламентарии против наркотиков" посетить Арцах
|Свитальский: В новом Рамочном соглашении Армения-ЕС нет положения, которое может ограничить или отрицательно сказаться на другие страны
|Проходящий по делу о вооруженной группировке Артур Мовсисян приговорен к 3 годам лишения свободы
|Павел Чеплак назначен новым послом Польши в Армении
|Beeline: Теперь iPhone Х доступен в офисах продаж и обслуживания Beeline
|Прогноз: Неосторожные шаги, способные привести к войне с Арменией, - самое худшее, что может случиться с Баку
|Америабанк назван <Банком года 2017> в Армении по версии журнала The Banker
|Взгляд из Иерусалима: Зигзаги в политике Эрдогана в отношении Израиля, России, Ирана и самой Турции привели к утере остатков доверия в его отношении
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Прогноз: Установление моста между Иерусалимом и Тегераном принесет дивиденды Еревану
|Налбандян: Попытки действовать против устава и принципов ОЧЭС в Парламентской Ассамблее вредны и наносят удар по имиджу структуры
|По подозрению во взяточничестве арестованы сотрудники "Дорожной полиции" Армении
|Лавров о Восточном партнерстве: У России нет никаких сомнений и подозрений в отношении Белоруссии, Армении и Азербайджана
|Лавров: ОДКБ никого не шантажирует и никому не предъявляет ультиматумы
|МЧС Армении призывает водителей к бдительности
|В выходные по всей Армении ожидается погода без осадков, в середине недели ожидается снег с дождем
|МЧС Армении: Закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет
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