Среда, 6 Декабря 2017 16:52

АрмИнфо. В преддверии новогодних праздников Банк Анелик запустил для картодержателей VISA и МasterCard скидочную акцию. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, с 4 декабря по 31 декабря карты Visa Electron и Maestro/Cirrus можно приобрести бесплатно (без платы за годовое обслуживание) и без неснижаемого остатка на счету, а другие карты VISA и МasterCard - по 50%-ой скидке. Для этого необходимо лишь представить паспорт и соцкарту.

"Кроме льготных условий предоставления карт в рамках акции держатели будут иметь возможность пользоваться скидками в партнерской сети Банка, осуществляя оплату по карте безналичным методом. Эта скидочная акция - хорошая возможность для совершения более выгодных рождественских покупок", - заметил Директор по розничному бизнесу Банка Анелик Вардан Геворкян.

Согласно источнику, в скидочную сеть Банка Анелик входят партнеры-представители торгового сектора и сферы услуг, список которых периодически пополняется.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, число активных карт Банка Анелик превысило к 1 октября 2016г 34 тыс. шт., из коих свыше 18 тыс.

- ArCa и более 12 тыс. - Visa, а остальные порядка 4 тыс. - MasterCard. Общий объем пластиковых транзакций Банк Анелик нарастил в годовом разрезе на 42% - до 33.2 млрд драмов за 9 месяцев 2017г. Из них порядка 12 млрд драмов - это банкоматные транзакции. У банка насчитывается 233 собственных POS-терминала и 57 банкоматов, в основном сконцентрированных в столице. Банк Анелик первым среди армянских банков стал наряду с локальными картами ArCa выпускать и обслуживать одновременно международные Visa и Mastercard.

Отметим, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).