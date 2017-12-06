Среда, 6 Декабря 2017 16:49

АрмИнфо."В докладе Комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса "Репродуктивное здоровье женщины - ее человеческое право " представлена общая ситуация в ряде стран - в Армении, Македонии, Грузии, России и Словакии и других странах, однако законодательные изменения произведенные в Армении в 2016 году, о которых упомянуто в том же докладе, преследуют цель не ограничить права женщин, а предотвратить случаи прерывания беременности по гендерному признаку ребенка, которые в последнее время были серьезной проблемой в нашей стране". Об этом 6 декабря в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила вице-спикер парламента, глава армянской делегации в Парламентской делегации Совета Европы Арпине Ованисян, комментируя заявление Комиссара по правам человека СЕ, о том, что в Армении ущемляются права женщин желающих сделать аборт.

Отметим, что 5 декабря Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс представил доклад "Репродуктивное здоровье женщины - ее человеческое право ", в котором говорится о праве женщин на принятие решений об аборте и определение приоритетности своего здоровья.

Как отмечается в докладе, в некоторых европейских странах, в том числе в Армении, женщины сталкиваются с определенными ограничениями при принятии такого решения. "В последние годы в Армении, Македонии, Грузии, России и Словакии были приняты определенные законы и проведена определенная политика, ограничивающие право женщин на проведение абортов", - говорится в документе.

Также отмечается, что Армения входит в число стран, где уровень использования контрацепции является самым низким. Между тем показатели материнской смертности в Армении высоки. Странами с высоким уровнем материнской смертности являются - Армения, Азербайджан, Грузия, Албания, Румыния, Россия и Украина.

Отметим, что в 2016 году в Армении были приняты законы, ограничивающие возможность прерывания беременности из соображений гендерной принадлежности ребенка, поскольку, исходя из особенностей национального менталитета, многие семьи прерывали беременность, узнав, что ждут ребенка женского пола, в результате чего естественный баланс населения женского и мужского пола за последние годы в Армении резко нарушился. После принятия соответствующих законов ситуация улучшилась.