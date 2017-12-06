Среда, 6 Декабря 2017 16:48

АрмИнфо.Португальский наставник <Манчестер Юнайтед> Жозе Моуринью планирует обменять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на своего соотечественника, футболиста миланского "Интера" Жоао Мариу.

Согласно информации The Sun, <Манчестер Юнайтед> заинтересован в приобретении полузащитника Жоау Мариу, за что манкунианцы, с согласия главного тренера команды, предложили <нерадзурри> за португальца хавбека Хуана Мату и доплату. Сообщается, что <Интер> в свою очередь в услугах Маты не заинтересован, но готов рассмотреть вариант с включением в сделку Генриха Мхитаряна.

Согласно прогнозам Express, Мхитарян, скорее всего, покинет <Манчестер Юнайтед> в зимнее трансферное окно, а его отсутствие даже на малозначащем для "МЮ" матче с ЦСКА лишь подтверждает вероятность его ухода.

28-летний армянский хавбек был заявлен лишь на одну из предыдущих 6-и игр манкунианцев, в которой вышел на замену на 71-й минуте. Помимо "Интера" в услугах Мхитаряна заинтересована также дортмундская <Боруссия>, в составе которой хавбек выступал с 2013 по 2016 гг.