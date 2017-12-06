Среда, 6 Декабря 2017 15:08

АрмИнфо.Ожидать от венской встречи глав МИД Армении и Азербайджана фундаментальных изменений в переговорах по Карабаху не приходится. Подобное мнение АрмИнфо выразил депутат Национального собрания Армении от правящей РПА Мигран Акопян.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян находится в Вене с целью участия в заседании глав МИД стран ОБСЕ. Армянский министр в числе встреч с иностранными коллегами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, проведет переговоры с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Вслед за последней встречей Налбандян-Мамедъяров в Брюсселе в июле текущего года, в октябре в Женеве состоялась встреча Саргсян-Алиев.

"Переговорный процесс продолжается, дипломаты работают, однако, перспектив фундаментальных изменений в процессе в обозримой перспективе я не усматриваю. В этом свете, ожидать от венской встречи глав МИД много, конечно же, не приходится. Дипломатическая активность Баку и ее основного союзника Турции последнего времени не внушает особых надежд относительно перспектив урегулирования конфликта", - отметил он.

Парламентарий обуславливает солидарность стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в необходимости сохранения статус-кво вокруг Карабаха отсутствием взаимно приемлемого варианта урегулирования конфликта, что, по его мнению, в свою очередь обусловлено многолетней деструктивной позицией Баку.

По оценкам Акопяна, с казанской встречи президентов переговоры ведутся не вокруг достижения урегулирования конфликта, а вокруг продолжения самих переговоров. В подобных условиях Минская группа в основном пытается управлять нынешней кризисной фазой конфликта. И лишь выполнение Азербайджаном венских и петербургских договоренностей позволит, по мнению парламентария, перейти к субстантивным переговорам чего так требуют и на словах желают в Баку.