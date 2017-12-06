Среда, 6 Декабря 2017 14:49

АрмИнфо.Комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включил армянский танец "Кочари" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщается на официальном сайте Организации.

Решение было принято на заседании Комитета, которое проходит с 4 по

9 декабря на острове Чеджудо (Южная Корея). На заседании были

рассмотрены 34 новые заявки на включение в Cписок нематериального

культурного наследия ЮНЕСКО популярных обычаев и форм творчества:

традиционных песнопений, обрядов и праздников.

В публикации отмечается, что Кочари - традиционный армянский танец, который танцуют по всей Армении во время праздников, торжеств, семейных церемоний и других мероприятий. Танец популярен у представителей всех возрастов, вне зависимости от пола или социального статуса. Кочари обеспечивает чувство общей идентичности и солидарности, способствует непрерывности исторической, культурной и этнической памяти и способствует взаимному уважению среди членов общины. Он передается как неформальными, так и формальными средствами и является одним из редких традиционных танцев, цепочка передачи которого никогда не прерывалась.