Среда, 6 Декабря 2017 14:49

АрмИнфо.Венская встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Маммедьярова, по всей видимости, увенчается продолжением переговорами ради переговоров. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, политолог Александр Скаков.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян находится в Вене с целью участия в заседании глав МИД стран ОБСЕ. Армянский министр в числе встреч с иностранными коллегами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, проведет переговоры с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Вслед за последней встречей Налбандян-Мамедъяров в Брюсселе в июле текущего года, в октябре в Женеве состоялась встреча Саргсян-Алиев.

Отсутствие прогресса в переговорном процессе, по мнению Скакова, в первую очередь обусловлено отказом сторон конфликта, в частности Баку, идти на какие-либо компромиссы и уступки. Уступки же со стороны Еревана в одностороннем порядке - станут неминуемым катализатором возобновления боевых действий в зоне конфликта.

"На мой взгляд, учитывая отсутствие заинтересованности в реализации подобного сценария как сторон конфликта, так и посредников МГ ОБСЕ, односторонние уступки, по крайней мере в обозримой перспективе, возможными не представляются", - убежден политолог.

В этом свете, Скаков убежден в неэффективности встреч глав МИД, считая их инициативой посредников Минской группы ОБСЕ призванной продемонстрировать наличие и поддерживание на плаву переговорного процесса.

Реальная ситуация, по его оценкам, от обсуждений по достижению урегулирования по- прежнему далека, поскольку внезависимости от консенсуса посредников в направлении выработки путей урегулирования, ситуацию все же диктуют непосредственные стороны конфликта.