Среда, 6 Декабря 2017 14:39

АрмИнфо. Министр юстиции Давид Арутюнян 6 декабря принял ассоциативного директора отдела Европы и Центральной Азии международной правозащитной организации <Human rights watch> Джейн Бьюкенен.

Как сообщает пресс-служба Минюста, Аруютнян выразил благодарность правозащитнику за сотрудничество и коснулся ряда положений Закона РА "О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс РА".

В этом контексте Ани Мхитарян, руководитель Агентства регистрации актов гражданского положения Министерства юстиции, представляя основные реформы, предложенные в области международного усыновления, отметила, что они направлены на содействие коренным изменениям в защите интересов ребенка.

Представитель <Human rights watch> выразила благодарность за долгосрочное конструктивное сотрудничество с международной организацией, а затем затронула работы, направленные на поиск надлежащих правовых решений проблем детей с особыми потребностями и инвалидностью.

В конце встречи стороны также обсудили ряд других вопросов, связанных с международным усыновлением.