Среда, 6 Декабря 2017 14:13

АрмИнфо.Глава МИД Арцаха Масис Маилян убежден, что Россия не меняла свою позицию в пользу Баку во время "четырехдневной" апрельской войны 2016 года.

"Не думаю, что позиция России претерпела какие-то изменения. Россия, США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ и имеют согласованную позицию касательно обеспечения мира в этом регионе. Что же касается апрельской войны, то нужно отметить, что при согласии двух других посредников, Россия в эти дни имела более активную роль в деле прекращения боевых действий. Это было обусловлено тем обстоятельством, что лишь у России есть необходимые инструменты воздействия на стороны во время боевых действий. Следовательно, неслучайно, что 5 апреля именно при посредничестве России стороны пришли к устной договоренности прекратить боевые действия и восстановить режим перемирия, предусмотренный соглашением от 1994 года", - заявил Маилян в интервью иранской газете "Шарг".

Вместе с тем он констатировал, что в разные времена,проявляется активность того или иного сопредседателя МГ ОБСЕ в мирном переговорном процессе, однако она согласована с остальными двумя странами-посредниками.

Коснувшись продажи Россией вооружения Азербайджану, несмотря на запрет МГ ОБСЕ странам продавать военную продукцию Еревану и Баку, Маилян отметил, что как правило, Западные страны не поставляют оружия сторонам карабахского конфликта. "Однако, Россия в рамках военно-технического сотрудничества поставляет оружие как Азербайджану, так и Армении. Россия является также стратегическим союзником Армении и поставляет ей оружие по внутренним ценам, дешевле, чем Азербайджану. Однако, поскольку Россия является стратегическим союзником Армении, продажа ею оружия Азербайджану с моральной точки зрения отрицательно воспринимается как в РА, так и в Арцахе", - сказал глава МИД НКР, и в этом контексте продолжил, что Москва это объясняет тем, что если не будут продавать они, то продадут другие, а так, она еще и сохраняет баланс сил в регионе.

С таким подходом можно согласиться лишь при том условии, считает Маилян, что Россия была бы единственным поставщиком оружия Азербайджану, однако известно, что Баку чуть ли не на $ 6 млн закупил вооружение у Израиля, вместе с тем, приобретает оружие у Турции, Пакистана, Украины, Беларуси. По его словам, Азербайджан в военно­технической сфере взаимодействует также с Южно-Африканскими странами, появились публикации также о приобретении оружия чешского производства.

На вопрос о том, с какой стороны ВС Азербайджана могут внезапно напасть и где, располагаются карабахские оборонительные линии, глава МИД НКР отметил, что ответ на эти вопросы прекрасно известен руководству военных формирований Азербайджана, а также разведывательным структурам Арцаха. "Наша страна, с целью укрепления оборонной безопасности продолжает активные работы по всему периметру линии соприкосновения. Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что Азербайджан выбрал несколько направлений для нападения. Армия обороны НКР доказала, что способна остановить наступление Азербайджана и обеспечить надежную защиту страны. Безусловно, рядом с АО НКР встали и добровольцы из Армении и Арцаха, кто посчитал своим долгом участвовать в деле защиты Родины, не дожидаясь объявления всеобщей мобилизацию", - сказал министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что вопросы безопасности Арцаха находятся в непосредственном центре внимания президента страны Бако Саакяна. Маилян считает, что сегодня Арцах сильнее, чем до апреля 2016 года и продолжаются работы по созданию различных механизмов сдерживания, для предупреждения новых нападений со стороны Азербайджана.

На уточняющий вопрос, есть ли доказательства участия турецких военных в апрельской войне, глава МИД НКР констатировал, что ни для кого не секрет, что Баку и Анкара союзники, которые тесно сотрудничают в военной и военно-технической областях, часто проводят совместные военные учения, в том числе и на территории Нахиджевана. "Не секрет, что в азербайджанской армии служит множество турецких военных атташе, а азербайджанский офицерский состав проходит подготовку в основном в Турции. Таким образом, не исключается, что Турция сыграла некую роль во время апрельской войны", - резюмировал Маилян.