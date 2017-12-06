Среда, 6 Декабря 2017 14:11

АрмИнфо.2018 год ознаменуется в Армении небывалым ростом цен на товары первой необходимости на фоне тотальной бедности в стране. Об этом на бюджетных слушаниях в парламенте заявил глава фракции оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян.



Он подчеркнул, что правительство само спрогнозировало рост цен в

республике, зафиксировав в проекте бюджета 2018 уровень инфляции в

4%. "Это самый высокий уровень инфляции, прогнозируемый за последние

годы",- заметил депутат. Он также подчеркнул, что рост цен в 2018

году будет провоцироваться новым налоговым кодексом, а также

вступлением в силу единого таможенного кодекса на пространстве

Евразийского экономического союза. "Уже сейчас ряд товаров первой

необходимости - масло, бензин, мясо повысились от 10% до 30%. А в

следующем году этот перечень дойдет до сотен наименований в числе

которых - дизтопливо, рыбные продукты, сахар, подсолнечное масло,

чай, кофе, алкоголь, сигареты, зубная паста и др. Меж тем, наше

правительство ко всему этому относится глубоко безразлично,

свидетельством тому является неизменность пенсий, пособий и зарплат

на фоне тотального подорожания продуктов",- отметил депутат.



Однако, подчеркнул Пашинян, это очень закономерная и логическая

ситуация, если учесть, как было сформировано нынешнее правительство.

"А нынешнее правительство сформировано на основе победы

Республиканской партии на выборах путем тотальной раздачи взяток. А

теперь, дорогие сограждане, продавшие свой голос за 5-10 тысяч

драмов, задайте себе вопрос, почему РПА должна быть заинтересована в

том, чтобы народ жил хорошо. Это не выгодно РПА, поскольку хорошо

живущий гражданин не будет на выборах продавать свой голос,

следовательно, Республиканская партия сделает все возможное, чтобы

рядовой гражданин всегда нуждался в 5-10 тысячах драмов и готов был

продать свой голос на выборах",- объяснил Пашинян.



"Дорогие сограждане, нынешняя ситуация в Армении - результат вашего

выбора. Эта власть никогда не поменяется, поскольку она "незаменимая"

- один "незаменим" в сфере безопасности (имеет в виду президента

Сержа Саргсяна, поскольку представители РПА неоднократно заявляли о

его незаменимости при решении вопросов безопасности ред.), другой

"незаменим" в другой сфере. И в этой стране ничего не изменится,

дорогие сограждане, пока на выборах вы голосуете за 10 тысяч

драмов",- резюмировал Пашинян, заявив, что блок "Елк" проголосует

против проекта бюджета 2018 года.



В свою очередь, секретарь фракции блока "Царукян" Наира Зограбян

также заявила о том, что представляемая ею политическая сила

проголосует против документа, поскольку он не решает актуальные

проблемы, стоящие перед страной - растущая миграция, бедность,

безработица, огромный внешний долг.



Меж тем, коалиционный партнер Республиканской партии - АРФ

"Дашнакцутюн" проголосует за документ, поскольку, как объяснил

секретарь фракции АРФД Агван Варданян, документ, несмотря на минусы,

создает основы для решения имеющихся проблем и обеспечения

дальнейшего экономического развития республики.



Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян назвал проект бюджета 2018 года

реалистичным, стабилизирующим и перспективным, заявив о том, что

республиканцы единогласно поддержат документ.



Резюмируя сказанное, спикер НС Ара Баблоян подчеркнул, что в проекте

бюджета 2018 есть как положительные, так и удручающие моменты. Среди

положительных он назвал тот факт, что документ является реалистичным,

в нем большое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности,

создаются основы для дальнейшего экономического развития,

зафиксирован определенный финансовый рост. Беспокойство же спикера

вызвал тот факт, что проект не уделяет достаточного внимания сферам

социального обеспечения, здравоохранения, образования и науки. При

этом Ара Баблоян призвал не поддаваться популистским настроениям,

поскольку это будет иметь плачевные последствия.